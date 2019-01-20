【寵物節2019】參展商售兔耳零食掀爭議　兔主人批太殘忍

一連三日的寵物節2019今日（1月20日）煞科，不少寵主都到場購買寵物糧食，不過，部分攤檔售賣的兔耳零食，便被愛兔人士批評太殘忍，惹來一場道德爭議。 有售賣兔耳食糧的參展商就認為，如果食品製作有關食品時不涉及虐待，便並無不妥；也有參展商指，他們售賣的兔糧食供應商，全部均為良心企業，不會濫殺野兔。寵物節場內亦有香港兔友協會（兔協）擺放攤位，但該協會拒絕就事件回應。

記者在寵物節場內繞一圈，發現不少參展商以兔肉作招來，而部分售賣風乾小食的攤位，更售賣毛茸茸的「有毛兔耳」零食。兔主人維維就認為，售賣兔耳太殘忍：「我覺得好恐怖、好核突，我接受唔到！我覺得買呢啲零食嘅主人，心理有啲唔平衡。」她指，家裡亦有飼養貓狗，但並不會購買有毛兔耳作為狗零食，「清理腸胃嘅食品有好多，無必要食兔耳，人唔舒服都可以揀中醫、西醫。」

其中一名參展商負責人Carman表示，「有毛兔耳可以幫狗清理腸胃，係最天然嘅除蟲劑，狗無辦法消化啲兔毛，啲毛會將腸胃嘅寄生蟲排出。」被問到售賣有毛兔耳，會否擔心惹來兔主人批評，「我賣呢樣嘢，係因為我知道適合狗食。我哋會嚴選生產商，佢要符合道德，佢哋飼養時，都唔會將幾十隻兔仔困喺個細籠度養，所有兔仔都飼養用於食用用途。」

參展商：不會濫殺野兔

另一參展商負責人Iris指，明白兔主內心感受，但他們選用的兔耳是來自良心生產商，「我哋喺全球最大嘅德國展覽，好嚴格咁揀我哋嘅生產商。呢啲唔係野生嘅兔，佢哋飼養嚟食用，唔係濫殺無辜嘅野生兔。」她認為，歐美比香港更加重視動物保護，而他們都可以接受，港人應該都能接受。

寵物節內不少攤位以兔肉乾糧作招徠。（胡巧欣攝）

場內亦有多款兔肉製作的乾糧，攤位職員表示兔肉屬低脂肪的肉類，能為寵物帶來更多蛋白質，令牠們更健康。部分參展商更大派試食裝，其中一名獲派兔肉貓糧試食裝的寵主Christine說：「我覺得要平常心。唔應該淨係針對兔仔，其實好多動物一出生已經注定用作食用，所以我買寵物糧都會留意生產商係唔係憑良心飼養，有無尊重動物嘅生命。」

外國知名狗糧品牌Stella & Chewy's亦有售賣兔肉配方主糧。負責人Gary表示，貓狗食用兔子有不少好處：「部分貓狗有過敏性皮炎，佢哋體內有較多熱毒，而兔肉本身較寒涼，貓狗食用兔肉可以改變皮膚問題。」對於太殘忍的批評，他相信港人寵主較理智，大多會接受。

部分攤位更售賣毛茸茸的兔耳零食。（胡巧欣攝）

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記者曾聯絡香港兔友協會，惟對方拒絕接受訪問。（胡巧欣攝）

兔協亦有在寵物節擺放攤位。《香港01》就上述情況致電予香港兔友協會會長唐雅賢（Shirley），惟對方拒絕接受訪問。