【極度誘惑】柴犬被主人惡搞穿絲襪　網民對美臀虎視眈眈

狗狗的小屁屁，一直是不少人鍾愛的美圖。 近日便有日本網民，貼出了自己柴柴誘人美臀，而且更是加上了絲襪，如此誘人的圖片，大批網民都高呼：忍受不了！

柴柴肥臀照，加上肉色絲襪，是你杯茶嗎？（shizuka_ayame@instagram）

主人為何要在我背上放橙？是在作弄我嗎？（shizuka_ayame@instagram）

日本有網民，早前在Instagram帳號shizuka_ayame，貼出家中柴犬的惡搞照。只見一隻肥柴被套上肉色絲襪，臀部被緊緊的包裹著，相當誘人。但是絲襪似乎過緊繃，柴柴的肚腩被擠出一個個大車軚。不過，這無阻網民對這誘人相片的鍾愛，更高呼「快要瘋了！」、「引人犯罪呀！」、「我可以！」、「快忍不住了！」

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~點擊圖片齊來看柴柴美股~

入來看看我和妹妹誘人的美腎照吧！（shizuka_ayame@instagram）

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寵主經常在自己的IG上，分享家中兩隻柴犬女的日常照，大一點的是静香Shizuka，又稱社長，今年9歲，重14.9kg；細一點的是彩女Ayame，又稱秘書，今年6歳，重13.25kg。

～柴柴的生活日常～

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平常會經常帶柴柴外出影相拍照，但網民總是對柴柴的美臀圖樂此不疲，一再留言希望寵主多拍柴柴屁屁，而寵主也樂於投網民所好，一張張從後拍攝的柴犬美臀，便在IG上瘋傳，不知你是否也對這些圖片情有獨鍾呢？