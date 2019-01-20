【真‧毛俠】藝人安采妮溝渠救8唐狗B：嚟緊凍怕幼犬未必過到

演員安采妮（Charlie）不但參與動物電影《毛俠》的拍攝，她在真實生活也是一名愛狗之人。昨晨（19日），Charlie在屯門餵飼流浪狗時，發現了7隻初生幼犬，隨即留下水及糧食。另外，她於另一處亦發現了一隻較虛弱的幼犬，已把牠帶回家照顧。 Charlie正在Facebook上為幼犬們尋領養者，有意者可透過Facebook聯絡她。

安采妮（Charlie）接受《香港01》訪問時指，半年前養成了每天到屯門某山頭上餵飼流浪狗的習慣，甚至會自費帶牠們絕育。昨晨（19日），Charlie一如往常地上山餵飼浪浪期間，憶起村民指山上有群剛出生的幼犬，於是特地尋找牠們蹤跡。

山上道路崎嶇，但Charlie仍堅持尋找狗B。（受訪者提供）

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天文台預測，本周二（22日）市區最低溫度只有攝氏12度。Charlie指：「嚟緊都開始凍，怕（幼犬）未必可以過到」，因此她冒著白走一趟的風險，堅持四處尋找幼犬們。最後，她在水渠內找到瑟縮一團的7隻幼犬，卻不見狗媽媽蹤影。因她希望帶狗媽媽絕育，所以決定暫不帶走幼犬，藉此引出狗媽媽。她留下了水及糧食給幼犬們，並每日上山數次看望。

Charlie不惜走進水渠內照顧狗B。（受訪者提供）

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臨走時，Charlie聽到遠方傳來了十分微弱的叫聲。她不肯定是否其他幼犬，但仍抱著「不怕一萬，只怕萬一」的心態，越過崎嶇的山路尋覓聲音來源。她表示：「初時以為係雀仔叫聲，因為都（聽到）幾次，最後都係唔放心，因為怕一走咗可能真係會錯失這個機會，自己會後悔。」

幾經辛苦，她終在一個洞口找到一隻拼命大叫的幼犬。因她們一行人在附近並無發現其他狗群，Charlie便先帶牠回家餵食。

Charlie把身體較虛弱的一隻幼犬先帶回家餵食。（受訪者提供）

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Charlie直言自昨日起一直心繫幼犬們：「今日都好早扎醒咗，心掛掛，跟住就去整啲嘢食擺上去（山），好驚睇漏咗一眼就會發生乜嘢事咁樣。」她正為這8隻狗BB尋家，有意領養者可按此透過Facebook聯絡她。

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