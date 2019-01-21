【協尋】西貢唐狗Dale領養兩日後走失　義工集資1萬元懸賞

日前（16日），黑色小型唐狗Dale自西貢企嶺下新圍住所走失後，行蹤不明。香港拯救貓狗協會義工連日在西貢西沙路搜索，可惜遍尋不果，義工更集資1萬元作酬金，盼更多市民提供Dale的消息。

黑色唐狗Dale（受訪者提供）

香港拯救貓狗協會創辦人謝曉梅（Linda）向《香港01》講述Dale走失經過。她指，Dale在1月16日早上10時，於西貢企嶺下新圍走失：「工人姐姐大意無閂門，Dale就走了出街。」她指，Dale的性格親人，沒想到剛被收養兩天便走失。

Dale胸口有白毛，走失時頸帶淺藍色花頸圈。（受訪者提供）

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Dale走失的消息發布到Facebook後，有不少市民主動報料，Linda引述有市民稱，當天早上11時至下午4時期間，看到Dale在西沙公路徘徊，「見到佢唔識過馬路，喺馬路橫衝直撞。」另有市民報稱，失蹤當日下午4時曾看見一輛紅色私家車追住Dale，其後再沒有接獲其他Dale的消息，懷疑牠被好心人接走：「無可能之後一直都無人見到佢。」

紅色私家車車主懷疑把Dale接走。（受訪者提供）

義工夾錢設一萬酬金

Dale走失期間， 香港拯救貓狗協會 每天都動員10多位義工在西貢各地搜索。昨日（20日）更有30多位義工，出動6輛私家車，在西貢西沙路一帶搜索，可惜無功而還。

協會今早更把尋狗酬金從1500元加碼至10,000元。Linda表示，「其實報酬係啲義工大家夾出嚟，希望可以多啲人幫手搵，畀多啲消息我哋，等我哋可以早啲搵到Dale。我哋亦都唔會放棄，我哋會繼續搵。」

走失狗檔案 名字：Dale 性別：女 年紀：7個月 顏色：黑色，心口有白毛 性格：親人、為食 走失時間：2019年1月16日 上午10時 走失地點：西貢西沙路企嶺下新圍 特徵：帶淺藍色花狗帶、心口有白毛、矮身

如有市民發現Dale的行蹤，請致電Linda（電話：98641089）。