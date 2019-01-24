忠犬在殯儀館外守候離世主人3天　每當提起舊事便欲流淚

狗狗的忠誠，往往超乎你的想像。 在重慶，有一隻狗狗曾在主人離世後，一直守候在殯儀館外3天 更在半年內四處奔走覓主人蹤影。縱然如今已有人收養，但每當提起舊主人時，牠還是顯得極傷心，一副快要哭出來的樣子。

在重慶的江北，於繁忙的交通要道上，你會看到一隻狗狗陪伴著一名交通疏導員阿姨，每日一起上班工作。據這名阿姨表示，原來這隻狗狗的原主人，在4年前去世了，當時狗狗便在殯儀館門外一直守候了3天。主人屍首要運走時，牠便咬著員工褲腳不讓別人拉走。

狗狗每日與阿姨一起上班，風雨不離。（梨視頻）

其後半年，狗狗一直在附近尋找主人蹤影。好心的阿姨見到狗狗可憐，便收養了牠。狗狗也很懂人性，每天都陪阿姨一起上班工作。縱然是下雨天，阿姨擔心狗狗淋雨會生病，想狗狗留在家裡，但牠還是跟著，可能怕主人離開視線後，便從此再沒法相見。所以連阿姨上廁所，狗狗還是要跟著。

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在繁忙的交通道路上，狗狗和阿姨在一起。（梨視頻）

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不過，如果與牠談起舊主人，牠便像是聽得懂般，露出傷心的樣子，眼眶裡含著淚水，叫人看了不忍。網民都大讚這狗狗很有靈性，希望也能養一隻如此懂性的狗狗。