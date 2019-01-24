主人身教貴婦狗勿翻垃圾桶　狗狗下秒舉動超窩心

毛孩破壞力十分驚人，牠們尤其喜歡在家中的垃圾桶「尋寶」。早前網上流行用「苦肉計」訓練狗狗，即寵主在狗狗面前模仿其惡習，然後寵主再懲罰自己，藉此教導狗狗。內地一名狗主也嘗試採用這方法教導家中貴婦狗，結局卻是出乎意料地窩心。

不少狗狗也是家中的破壞王，當中最常見的一項「罪行」必定是亂翻垃圾桶。在好奇及貪吃的狗狗們眼中，垃圾桶彷彿是一個寶藏；牠們總喜歡翻垃圾桶，弄得滿地垃圾，讓不少寵主苦惱不已。

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該名寵主跪在地上，用口叼出垃圾桶內的膠袋，模仿狗狗亂翻垃圾。（抖音）

為了令家中狗狗改善惡習，一眾寵主各施妙計。早前，網上則流行著由寵主親身示範亂翻垃圾桶，並懲罰自己以告誡毛孩的「苦肉計」。內地一名寵主也有樣學樣，在家中的標準貴婦狗面前親身示範亂翻垃圾桶。該名寵主跪在地上，用口叼出垃圾桶內的膠袋。

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接著，他拿起拖鞋不停掌摑自己，藉此讓狗狗知道亂翻垃圾桶會被懲罰。然而，坐在他對面的狗狗竟立刻走向他，用身軀擋開拖鞋，阻止他打自己。狗狗的窩心反應令他十分驚喜，他擁抱著愛犬，場面溫馨。

雖然狗狗們未必是最乖巧的動物，但牠們卻是最忠誠及最愛你的伙伴！