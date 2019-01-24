狗狗遭箭貫穿身體大難不死　獸醫懸紅緝兇：要為牠討回公道

可以不愛，但請別傷害。 近日在美國有隻5個月大的狗狗，面部被箭貫穿身體，幸沒傷及要害，經獸醫搶救後，小狗得以活命。獸醫強烈讉責這虐待行為，並懸紅1500美元緝兇，為狗狗討回公道。

一隻狗狗被人用箭射傷，箭頭從鼻樑穿入。（Nikki Sauer@facebook）

Loca是隻只5個月大的救援犬，牠剛被主人從收容中心領養回家，現時生活在美國南卡羅來納州。在周二（1月22日）傍晚時，主人發現Loca在後花園裡被人用箭射傷，於是急忙帶狗狗求醫。

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獸醫即時搶救，總算救回Loca一命。（Nikki Sauer@facebook）

據Paws and Claws Animal Clinic的負責人Nikki Sauer說，這隻狗狗來到診所時，在場所有人都大吃一驚，牠的頭部受到極為可怕的傷害，被人殘忍地用弓箭射傷。幸好經X-Ray檢查後，發現箭頭竟奇蹟地避開了Loca的大腦，也沒有傷及食道或脊椎。Sauer：「牠實在是隻極為不幸，又相當幸運的狗狗。」

X-Ray顯示箭頭從面門穿過身體，但幸好沒傷到要害。（Nikki Sauer@facebook）

在獸醫們搶救後，手術成功地將箭頭從Loca身上移除。整個過程，狗狗表現得很鎮定，而且手術後康復得很好。第二天獸醫診所已安排Loca出院，讓牠可回到主人身邊療傷。

Nikki Sauer對此殘忍行為表示憤怒，絕不可容忍這虐待事件再發生。（網上截圖）

Paws and Claws Animal Clinic同時也在Facebook社交平台，懸紅1500美元緝兇，並強烈讉責：「這種殘忍行為必須被禁止，不能讓行兇者逍遙法外！」呼籲任何知道消息的人與警方聯絡，「我們要為Loca討回公道，牠應該得到的是關懷與愛」

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Loca康復得很好，已回到主人身邊休養。（Paws Claws Animal@facebook）

最新消息，Paws and Claws Animal Clinic在Facebook社交平台，發布了Loca的新相片，可看到Loca康復得很不錯，牠總算是逃過一劫，希望不會再受到傷害，能與主人愉快地生活下去。