英國現狗狗怪病　香港獸醫：成因未明　數天內可惡化至腎衰竭死

疾病本身已很可怕，致命且罕見的疾病更是令人聞風喪膽。最近有外國狗狗身上發現的罕見疾病「特發性腎小球血管病變」（Alabama Rot）。目前為止，獸醫及專家們仍未能掌握此病成因及治療方法。愛護動物協會首席獸醫桂珍指，香港暫時仍未發現相關病例。

「特發性腎小球血管病變」（Alabama Rot）是一種在狗狗身上發現的疾病，成因未明，但死亡率卻甚高。

早於80年代，人們在美國阿拉巴馬州（Alabama）的格力犬身上發現首宗病例，因而為名。2012年，英國出現第一宗相關病例，自此便不斷發現多宗病例；從2012年的6宗，到2015年增至21宗，而去年則急升至每星期也有一宗致命病例。

「特發性腎小球血管病變」可於數天內奪去狗狗性命。（Getty Images）

外國專家們仍未調查出此疾病成因，因此對預防及治療方法根本無從入手。他們現時只知道這種病毒會破壞狗狗血管，繼而造成腎衰竭。另外，因這種病毒只能在從狗狗屍體中檢驗，牠們在生時無法檢驗，所以專家連準確的患者數目也無從估計。

這種病毒會破壞狗狗血管，繼而造成腎衰竭。（Getty Images）

英國居民Jess的狗狗Pippa正是其中一名不幸的患者。2015年的某天，Jess看見Pippa不停舔自己的腳，仔細一看才驚覺牠腳上共有5個類似潰瘍般的小傷口。當時獸醫提出為牠進行更換受感染血漿的手術，但術後牠最終仍不幸離世。

目前，專家仍未能確定此病毒是否具有傳染性。外國的病例多發生於冬季（11月至3月），只有6.5%的個案在夏天時病發。

英國居民Jess的狗狗Pippa正是其中一名不幸的患者。（Daily Mail）

根據香港愛護動物協會數字統計，本港目前仍未出現過相關病例。愛協首席獸醫桂珍表示，此病成因未明，現階段只能推斷病毒與環境因素有關，尤其森林及泥土等環境。患病狗狗皮膚將出現潰瘍、食慾不振、容易疲累等症狀。此病毒可於數天內蔓延至腎臟，導致功能衰竭；一旦腎臟受影響，死亡率便會倍增。現時，獸醫們尚未能掌握準確的治療方法。