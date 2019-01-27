【領養知識】貓奴初哥5個貼士　教你成爲100分稱職主人

許多人都想養一隻貓咪作為寵物，但又擔心自己應付不來。其實養貓並不是難事，只要肯花心機，事先做好準備功夫，多看資料，便可成為稱職的貓咪主人。以下是LAP（Lifelong Animal Protection Charity）提供的5項成為100分貓奴心得，大家不妨多留意。

【1.窗戶露台安全最要緊】

相信各位準領養人也不想主子變成飛天貓，貓咪天性活躍，而且伸展能力非常高，能夠穿過狹窄空間，為安全起見，LAP貓咪領養中心基本要求領養人安裝窗網或窗鎖，露台亦須加上貓咪專用網，以確保貓咪不會意外墮樓。除了常用格仔網外，限制窗戶開關角度的窗鎖 （不多於1.5寸）、硬身蚊網亦可供選擇，有些窗戶安全裝備甚至不用上螺絲。

或許窗網會影響到貓咪看風景，但總比發生意外好。（ Getty Images）

【2.清理雜物 植物有毒要小心】

貓咪到達新家很喜歡躲在黑暗角落，如果貓咪躲在雜物堆中，不單止令主人無法接近安慰緊張貓咪，更容易發生危險。LAP資深義工建議準領養人應清理家中雜物，同時以及避免貓咪走進容易被困地方，包括按摩椅、櫃底、座厠後面等等。喜歡植物的準領養人亦要注意，花卉如百合、水仙等毒性强烈，常見綠葉植物如常春藤、萬年青、發財樹等等都對貓咪有危險。

貓咪好奇心重，容易把家中植物亂吃進肚裡。（Getty Images）

【3.全面貓化家居 打造主子樂園】

要令貓咪開心，各位準領養人應將家居打造成適合貓咪生活環境。貓咪喜歡向高處發展，除了安全感外，亦能助貓咪視察領域，準領養人可設置傳統貓樹，亦可安裝層架。貓咪亦喜歡於不同地方休息，一般軟身貓床外，主人可準備貓洞讓貓咪安靜睡覺，另外紙皮箱亦為受歡迎選擇。提供適量貓咪抓板極爲重要，貓咪不但以抓板磨爪脫甲，同時留下氣味，劃下領土範圍，亦能伸展放鬆身體。貓厠所亦應放在寧靜少人走過地方，好讓貓咪安心辦大事。

要為貓咪準備好貓抓板，這對牠們心靈健康也有益處。（資料圖片）

【4.飲食得宜 健康快樂貓生】

水分對貓咪尤其重要，所以貓咪不能只吃乾糧。貓咪於野外一般透過進食含有水分的食物補充身體所需，並喜歡乾淨流動的水。現代家貓因飲食缺乏水分而生病，常見病症包括尿道炎、慢性腎病等等。因此，LAP建議領養人每天給貓咪成分良好的濕糧，以及提供乾淨新鮮清水或飲水器。貓咪跟狗狗不同，為肉食動物，肉類蛋白質需求比狗狗大，領養人需注意乾糧蛋白質含量，以確保貓咪器官健康。

縱然貓咪不太喜歡飲水，也要為貓咪準備飲用水。（資料圖片）

【5.迎接主子大駕光臨】

貓咪需要一段時間適應新環境，LAP建議先將新貓咪放在安靜細小範圍，再慢慢擴大活動範圍，讓貓咪建立自信。放置貓草用品，可以令貓咪放鬆心情，領養人對初來步到的家貓必須有愛心和耐性，多花時間與貓咪相處玩樂，多閲讀有關養殖貓咪的書本，增長知識，成爲100分貓奴。

現今資訊發達，除了看書外，也可在網絡上找到正確的養貓資料。（Getty Images）

自2016年成立以來，LAP貓咪領養中心已幫助超過幾百位無家貓咪，支持領養代替購買，致力提高香港保護動物意識。LAP貓咪領養中心位於西營盤第一街11號（西營盤地鐵站B1出口，東邊街街角），每天開放時間為早上10時至晚上7時，除另行通知外，年終無休，歡迎有意領養、暫養及成爲義工人士參觀，與義工了解更多與貓咪相關知識。

此文由LAP（Lifelong Animal Protection Charity）投稿，想領養狗狗或貓咪，又或是成為義工、學做寵主，都可在他們的官方網站找到相關資訊。

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