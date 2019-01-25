醒目金毛犬成救人關鍵　為救護車引路找暈倒主人

狗狗是很聰明的動物，在關鍵時刻隨時救回主人一命。 近日在山西運城，有隻金毛尋回犬在主人暈倒在地上後，發出吼叫聲引起途人注意報警，然後更引領救護車到場。網民看到後，都大讚這金毛聰明，相當機警又有靈性。

聰明的狗狗，帶領著救護員到主人身旁。（梨視頻）

從短片可知道，地點是山西運城逸夫小學附近，有人留意到一隻金毛尋回犬在不停地叫，這引起了大家的注意，於是上前查看，發現一名男子倒臥在地上昏迷不醒，於是報警求助。

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~點擊圖片看聰明金毛行徑~

擔心主人安危的狗狗，一直在救護車前引路。（梨視頻）

當救護車來到附近後，金毛便跑到救護車前方，然後一路引領車子到主人身旁。牠途中還一再回望，怕救護車沒有跟著自己。最後機警的金毛，成功將救護人員帶到主人身旁。據悉暈倒男子是一名拾荒者，由於飲醉了酒，所以倒臥在地上。救護員通知了他的兒子趕來看他，經醫生檢查後，醉倒男子已沒有大礙可以出院回家。

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金毛真乖巧，主人也要愛惜身體啊！（梨視頻）

網民看到這報道後，都大讚狗狗很乖巧，「別人的都比自己家的聰明」、「真是通人性」、「可愛又聰明的傢伙」、「小動物都很有靈性，希望每一個生命都能得到善待」、「這忠誠的狗，狗主人有福氣」、「感動，這個小金毛怎麼這麼有靈性」。