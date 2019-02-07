【鏟屎官】DIY學造打地鼠機　包你主人樂透半天

家中主子對玩具都玩厭了？奴才們有沒有想過自己DIY動手做呢？其實透過簡單的槓桿原理，便可製作出「打地鼠」遊戲，讓你和家中主子一起玩樂。

貓是一種很神奇的動物，因為據說在牠看來，自己其實才是主人，而「兩腳獸」們無論貧窮還是富有，都只能是一個負責鏟屎的而已。其實各位鏟屎官要是想討得貓主子的歡心，或許可以試試給牠做一個打地鼠遊戲機。

打地鼠遊戲機的結構其實非常簡單，主體是一個巨大的紙盒，根據實際需要來確定尺寸即可，甚至用一個現成的紙盒來開孔改裝也可以。

心機主人自製教學 造出「打地鼠機」或成最稱職鏟屎官（狂丸科學）

控制系統則是利用槓桿原理，使用鐵絲進行操作，首先在底板上確定出每一根鐵絲的形狀，從控制按鈕的位置直接畫出連線到「地鼠」探出的位置。

然後按照畫線形狀將鐵絲進行彎折。（狂丸科學）

心機主人自製教學 造出「打地鼠機」或成最稱職鏟屎官（狂丸科學）

再用一根螺桿當作橫樑，螺桿上穿入螺母，螺母則與鐵絲黏貼在一起，從而使鐵絲可以前後翹起。螺桿也可以用普通的圓形木棒來代替，只要能使鐵絲前後翹起即可。

鐵絲的前端黏貼上一個大號螺母增加重量，這樣可以使「地鼠」始終保持下沉的狀態，只有按下相應的按鈕才會升起。（狂丸科學）

全部完成後就可以製作「地鼠」了，利用各種小玩具充當「地鼠」，直接黏貼在鐵絲上。（狂丸科學）

面板上開出孔洞，並用裁剪過的黑色絨布進行遮蓋，按鈕的位置插入幾根粗木棒，這樣在按下按鈕時，木棒就會向下壓住鐵絲，前端的「地鼠」就可以探出來了。（狂丸科學）

心機主人自製教學 造出「打地鼠機」或成最稱職鏟屎官（狂丸科學）

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