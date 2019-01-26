【寵物文青】村上春樹是重度貓奴　開貓Cafe、作品屢見貓星人蹤跡

村上春樹是一位著名的日本作家，暢銷作品包括有《挪威的森林》、《1Q84》、《海邊的卡夫卡》等，多年來曾獲得多個國際文學獎，可謂享譽世界文壇。除了文豪這身份外，原來村上春樹其實亦是一名重度貓奴。

早在成為作家前，村上春樹已於大學時開始養第一隻貓。他在放學路途上遇見一隻流浪貓，當下便決定收養牠，為牠取名為「彼得」。不久後，他便與妻子一同開設了一家以貓為主題的咖啡館，叫作「彼得貓」（Peter Cat）。他曾表示，「彼得」經常陪著他寫作。

村上春樹在成為作家前已開始養貓。（Facebook@Haruki Murakami）

相關文章：【寵物文青】香港公司推度身訂造手錶 返工隨時望住愛寵

貓貓生育時陪伴在旁

後來，他又再養了一隻名叫「妙子」的暹羅貓，共陪伴了他整整21年。據說，「妙子」曾5度生育，而他每次也會在旁緊握着「妙子」的雙手，一待就是數小時。

2016年，他曾和插畫家安西水丸合作出版以貓為主題的圖文集《毛茸茸》，講述他童年最愛的貓。（Pinterest）

在村上的作品中不難找到貓的身影，於2002年出版的小說《海邊的卡夫卡》中也有不少關於貓的情節。此書的其中一個分支正是關於一個聽得懂貓說話的人物，助人尋失貓的經過。

村上的作品中經常會有貓出現，例如小說《海邊的卡夫卡》，就連書本封面也印有貓。（Haruki Murakami）

相關文章：【寵物文青】狗狗天生「色弱」 但竟然懂得欣賞畫展？

2016年，他曾和插畫家安西水丸合作出版以貓為主題的圖文集《毛茸茸》，講述他童年最愛的貓「緞通」，那是一隻年紀較大的母貓。書名的「毛茸茸」其實不僅是指貓的毛髮，同時亦借喻著「幸福」和「溫暖」。村上選擇以貓來比喻幸福，反映他對貓的喜愛。

村上春樹也難敵貓貓魅力。（IG@harukimurakamiofficial）

專門研究村上春樹作品的日本評論家鈴村和成也曾寫道：「在村上的小說中，『我』是貓的同類，是貓的分身；貓也是『我』的同類，是『我』的分身」，可見村上春樹確實非常鍾情於貓。