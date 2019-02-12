【貓貓冷知識】主子揀飲擇食？屁股抬高？全部有科學根據！

貓咪任性自我的形象鮮明，但很多貓奴不曉得，貓咪有些堅持其實是有科學根據的，別再誤會你的貓主子了。

為何貓咪討厭洗澡？

貓咪不愛弄濕身體早已經不是什麼新聞，不過，究竟他們為什麼這麼不喜歡洗澡呢？

美國康乃爾大學動物醫學系動物行為教授指出，貓咪不喜歡洗澡的其中一個原因可能是因為相較於狗，貓咪需要比較多的時間讓濕掉的毛風乾，而貓並不喜歡風乾的過程。另一原因，可能因為貓咪偏好四肢站在堅硬的表面，不喜歡漂浮在水裡的感覺。

貓咪為什麼那麼挑食？

當你的貓咪回絕你給他的食物時，千萬別難過。 首先，不是只有你的貓會這樣，全世界的貓都是挑食的。事實上，這種高傲的姿態可能是貓科動物大腦的關係。

與其說是挑剔食物的味道、口感和感覺，貓咪的腦子可能在暗自計算些什麼。英國皇家社會開放科學期刊指出，貓咪所需的營養成分是約 1 : 0.4 比例的蛋白質和脂肪，而飼料中常參有許多無關緊要的能量，例如碳水化合物，這大約等於一天該攝取能量的百分之五十。不過貓咪究竟如何知道這營養比例？這目前仍是個謎。

與其說是挑剔食物的味道、口感和感覺，貓咪的腦子可能在暗自計算些什麼。（GettyImages）

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為什麼貓咪會把他們的糞便埋起來？

為什麼家貓會將便便埋起來，還順便在結束時將貓砂灑在一地？科學指出，這種埋便習慣與服從關係及預警行為有關。

動物行為學家Desmond Morris在著作《Catlore》中說明，在野外時，擁有敏感嗅覺的獵食者可以輕易嗅出貓的尿液及糞便，因此體型較小較弱及較溫順的貓科動物會將便便埋起來，以免招來侵略性較強的動物。這也許就是跟人類一起生活的貓科動物，會把糞便埋起來的原因：為了展示對飼主的服從。相反的，體型較大，侵略性較強的貓科動物，像是獅子及老虎，卻常用他們的尿液及糞便來劃分領域，也不會將排泄物埋起來。

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貓咪把屁股抬高表示什麼？

大部份貓奴都很熟悉這種屁屁抬升的行為，而這種動作通常發生在貓咪被撫摸的時候。雖然這種屁股抬高的行為對於我們人類來說可能不太雅觀，不過這卻是貓咪十分正面的反應！會啟動這個動作的敏感部位在哪呢？它就坐落在尾巴的根部。然而，不是每一隻貓都喜歡那個地方被觸摸。

這個抬尾的舉動，除了表示舒服，也有性意味。沒有結紮的母貓會在公貓面前做這動作來表示自己已經準備好交配了。

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【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：埋糞抬屁股 貓咪行為很"科學"】