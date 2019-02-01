【史納莎】3種因毛髮長易招的疾病　認清預防方法　免狗狗受苦

史納莎是極受港人喜歡的品種，全因為牠聰明又活潑，好動又開朗，逗得主人歡笑。不過，史納莎的長毛，令牠容易出現毛病，其中耳疾、皮膚病和肛門腺炎，都或多或少與長毛有關。

眼疾與耳疾

史納莎披毛長，而且生長得快，所以主人要時常替牠們梳刷、打理，以免毛髮糾纏在一起。尤其是史納莎面部毛髮很多，眼眉毛也特別的長，長毛可能會刺激到眼睛，經常戳到眼睛，容易出眼水、痕癢，如狗狗經常抹眼，便容易帶入細菌，出現眼疾問題。

至於耳疾，雖然有說剪耳後，能令史納莎的耳朵更易於清理，減低出現耳疾的情況。但其實剪耳根本沒有必要，真正喜歡狗狗的，自然會替狗狗定期清理耳垢，而不是「斬腳趾避砂蟲」，為方便自己而讓狗狗受苦。

適當地修剪長毛，能減低史納莎出現眼疾和耳疾的情況。（Getty Images）

改善方法：

眼睛受到披毛刺激，是因為過長所致。最簡單就是定期利用適合的剪刀，替史納莎修剪面上的毛髮。

至於耳朵，寵主應經常替史納莎清洗耳朵，一般半個月清洗一次就可以。如果不經常清洗耳朵，就會容易滋生細菌，嚴重的可導致中耳炎。史納莎因耳朵大，而且不像松鼠狗般耳朵是直立，故較容易患上耳疾，亦因為不透風，所以容易滋生細菌，勤清理才是最佳方法。另外，不是所有的狗狗都有耳毛，但史納莎便是耳毛多的品種等，而拔毛可跟清洗耳朵同時進行，令耳毛不會堵塞耳朵，減低細菌滋生的機會。

勤替狗狗掃毛，是寵主的責任之一。（Getty Images）

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皮膚病

香港天氣潮濕悶熱，對長披毛的狗狗來說會更辛苦。史納莎相對來說，也算得上是長毛品種。外來的寄生蟲容易藏身到皮膚表面肆虐生長，危害到狗狗的皮膚健康。常見的跳蚤、牛蜱，會令狗狗皮膚痕癢，史納莎經常搔癢，皮膚容易受損。

史納莎的披毛很多且長，容易藏污納垢。（Getty Images）

改善方法：

經常梳毛是避免史納莎披毛打結，梳去死毛與污垢的好方法，同時也可預防皮膚病的出現。適量讓狗狗曬太陽，也能殺菌消毒，但留心時間不能過長，也不能長期暴露在太陽底下，以免狗狗曬傷。另外，適當洗澡也是減低皮膚病出現的方法，但狗狗不用每天洗澡，一般約兩星期一次已足夠，不然頻繁的洗澡會洗去皮膚上的油脂，這反而容易引發皮膚病。

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史納莎濕水後，記得替牠的毛髮徹底吹乾，不然也容易出現皮膚病。（Getty Images）

肛門腺炎

史納莎出現肛門腺炎，其中一個原因就是屁股位置披毛多，容易沾到糞便，如果沒及時清理的話，便容易滋生細菌，引發肛門腺炎。如果看到史納莎不時磨蹭屁股，這便可能是肛門痕癢不適，更可能是肛門腺炎所致。

如果史納莎經常用物件磨擦屁股，這可能是臀部痕癢，甚至是有肛門腺炎的徵狀。（Getty Images）

改善方法：

替狗狗清潔肛門附近位置的毛髮，有需要的話，可略為修剪肛門附近的披毛。修剪前先用洗毛水將沾有髒物的毛洗乾淨，並把發硬糾結的毛解開。留心剪刀不用剪太深，以肛門為中心剪一圈便足夠，別弄傷狗狗。另外，在替狗狗洗澡時，可用手捏住狗狗肛門3點鐘和9點鐘的方向，即肛門兩側，如感到是腫脹，就略為用力地壓著，將其中的分泌物擠出來。每月清理1至2次，便能有效防止肛門腺炎的出現。