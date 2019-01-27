【好人好事】不忍流浪貓狗挨餓　秘魯警方特設「浪浪餐飲站」

你有否想過，警察不但可以保護市民生命財產，還可以看顧著在我們社區內的浪浪？爲了讓街頭上的遭棄貓狗隨時能飲用乾淨的淨水，秘魯警方最近就實行了一個好方法，在街頭爲毛孩們設置「自助餐飲站」！不少網民得悉當地警方的暖心後都紛紛表示讚賞，「這真是個妙主意，向當地警局致敬！」

網上最近瘋傳一段感人短片，事緣秘魯南部塔克納（Tacana）警方為了讓當地的流浪貓狗能飲用乾淨的糧食及食水，因此在市內的警局外設置糧筒，好讓浪浪們隨時能大快朵頤，旁邊更放上提供乾淨食水的水筒，十分貼心！

據瑞典新聞網站Newsner報導，虐待動物的事情於秘魯一直為人詬病，經常都會有人故意在浪浪的食物堆裡放上玻璃或金屬碎片，給牠們造成致命傷害，情況令人憂心。

秘魯南部塔克納（Tacana）警方為了讓當地的流浪貓狗能飲用乾淨的糧食及食水，因此在市內的警局外設置糧筒，好讓浪浪們隨時能大快朵頤，而旁邊更放上水筒，十分貼心！（影片截圖）

而原來秘魯警局的第一個「流浪動物餐飲站」早於2017年10月開始啓用，設施的出現亦成功帶動當地其他警局仿效。而設施放置了好幾個月後，秘魯警察總局又開始在其官方Twitter頁面上鼓勵不同分區警局一同安設類似的「浪浪餵食站」，有當地居民指，設施的出現已成為長期挨餓的毛孩得到溫飽的保證！

不少網民得悉當地警方的善舉後都紛紛表示讚賞！（影片截圖）

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從短片中可見，秘魯警方在設計「自助餐飲站」時亦有加插街頭元素，他們先將粗水管改造一番，再於表面加上別緻的裝飾，而最令人讚嘆的是，當餐飲站裡的糧食吃完後，機器便會自動補充，大大減省去人手添加食水糧食的時間。



不少網民得悉當地警方的善舉後都紛紛表示讚賞，「這真是個妙主意，向警察致敬」、「他們的心眼真好。我們需要更多這樣能看到動物疾苦的人！因為遭到拋棄或虐待，毛孩們很無助」、「全心欽佩！讓牠們開心是多麼容易，讓牠們活下去！」

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