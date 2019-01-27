【寵物行街街】相似度100%　網上熱賣人手製作貓狗毛毛拖鞋

每隻寵物都主人的心目中都是最萌、最可愛的！所以不少寵主都喜歡製作跟愛寵外表相似的物品。外國有一家公司便看準了這一點，推出還原度100%的寵物毛毛拖鞋和毛公仔！即使價格不菲，亦吸引了不少寵主購買！

看起來好像多了兩隻小狗呢！（CuddleClones圖片）

外國公司CuddleClones，早前便推出了還原度100%的寵物毛毛拖鞋。由於每對毛毛拖鞋都以人手製作，所有細節都會依照狗狗真實的樣子來調整，所以看起來就像一隻真實的狗狗！而且手感柔軟舒適。

CuddleClones的產品都經網上訂製，製作者從沒接觸過寵物真身，為什麼可以做得那麼神似呢？原來每次訂製毛絨公仔，主人都需要上載狗狗的照片，包括牠的臉、左身、右身、背部、腹部、尾巴及毛色。然後需要填寫一份詳細的訂購表格，包括狗的品種、眼睛的顏色、耳朵的形狀。所以成品跟狗狗簡直一模一樣！

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連狗狗都會懷疑牠是不是同伴，像真度超高的毛毛拖鞋！（CuddleClones圖片）

▼▼▼點撃圖片看還原度100%毛毛拖鞋▼▼▼

每款毛毛拖鞋的定價為199美元（約1561港元），而且商品製作需要8星期，不過收到像真度那麼高的毛毛拖鞋，一切都值得。

大部份網友都覺得這款拖鞋非常可愛，即使價格昂貴亦要訂一對回來，更有網友指「要為家裡十隻貓各訂一雙！」、「等兩個月都要買回來！」亦有網友開玩笑說：「家裡的狗狗以為有新伴了」、「寵物看到可能以為將來自己會變成拖鞋。」

還原度100%的毛公仔，定價為249美元（約1954港元）。（CuddleClones圖片）

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除了毛毛拖鞋，CuddleClones還有其他客製化產品，主人可以利用寵物樣子製作毛公仔、毛毯、咕𠱸、手辦公仔等等，有興趣的朋友可以到CuddleClones網頁查看。