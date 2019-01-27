【冬天來了】暖男牙醫自費買毛毯　為流浪貓狗添溫暖

近日天氣急降，大家外出時都會穿上一件厚厚的外套，可是街上的流浪動物呢？牠們只能瑟縮在街角，忍耐刺骨的寒風。 在土耳其有一位暖男牙醫，每天下班後，都會帶著一大堆毛毯，徹夜為街上的毛孩蓋被，讓牠們感受到人間的溫暖。

暖男牙醫為狗狗蓋毛毯。（Daily Mail圖片）

這位牙醫叫作Huseyin Yurtseven，他本身沒有飼養動物，不過他很喜歡動物，每當他下班看到街上的流浪動物瑟縮在角落裡，他都會感到非常心痛。

土耳其今年受到歐洲的寒流影響，1月份最低氣溫錄得攝氏零下25度，是有記錄以來最寒冷的氣溫。於是他斥資購買了一批毛毯，每天下班都會帶著它，到街上為流浪動物蓋上毛毯。

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義工為貓貓蓋上毛毯。（DailyMail圖片）

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暖心行為吸引居民成義工

流浪動物戒備心通常較強，不願意親近人。不過牠們好像感受得到Huseyin的善意，每當他靠近，大多數都不會逃跑，反而會乖乖躺著，讓他蓋上毛毯。

Huseyin還把毛毯分發給當地的動物義工，請他們幫忙為流浪動物蓋毛毯，讓更多動物受惠。他甚至在毛毯上繡上自己的電話，一旦居民發現毛毯弄髒，可以聯絡他回收。他暖心的舉動更吸引了不少當地居民，主動加入成為義工，讓更多動物感受到溫暖。

當地居民亦主動加入成為義工，為流浪動物添上暖意。（Daily Mail圖片）

網友看到Huseyin暖心的行為，不禁大讚他：「這才叫偉大」、「無私的愛」、「世界需要更多像你這樣的人」、「謝謝您讓浪浪們在寒冷的天氣送上溫暖」。有網民認為，暖男的行為需要配合國家的氣候，譬如潮濕的台灣便不適宜這樣做，一旦毛毯被沾濕，毛孩會變得更寒冷。