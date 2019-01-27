愛貓失蹤十年後　主人接獸醫電話　才知牠一直住在隔壁

走失貓狗的事件時有聽聞，而且並非每次都能失而復得。 英國有位貓主便非常幸運，能夠找回十年前走失的貓咪，原來牠被人收養，一直住在不足400公尺的地方，而且貓主每天送女兒上學時，都會經過該處......

事隔10年，Alex終於找到Lily。（SWNS）

十年前，女主人Alex Elliott飼養的貓咪Lily離家出走，她指出，「牠是一隻很喜歡探索的貓咪，牠在2009年曾經失蹤了幾星期，最終還是平安無事地回到家裡。」由於Lily曾經走失，當牠再次失蹤時，她以為Lily又外出探險，所以並沒有感到驚訝。

直至幾天過去，Lily仍沒有回來，她才把海報貼出來，四出向鄰居詢問。可惜，這次Alex再也找不到牠，她開始感到沮喪、悲傷，「我以為牠被車撞死了......」

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女兒很快跟Lily熟絡起來。（SWNS）

直至兩星期前，她收到一個陌生的來電，對方自稱當地獸醫並指出，她在RSPCA的棄貓裡找到Lily，「原來牠被一個男人收養了，而他現在不想再養。」鄰居把Lily送到當地動保組織RSPCA，及後獸醫為牠做身體檢查，發現牠身上有晶片，最終聯絡到Alex。

Alex的愛貓Lily。（SWNS）

原來Lily就住在他們家不到400公尺遠的鄰居家裡，甚至是Alex每天接送女兒上學必經的地方，「當我再見牠時，我不停流眼淚，我只能緊緊抱著牠。」幸好，Lily的身體狀況不錯，只是毛有點粗糙，Alex猜想牠的前主人應該不常打理牠。

Alex家裡還有4隻貓，包括Harry、Eddy、Imogen和Leo，現在Lily已經跟牠們混熟起來，相處得非常融洽。「我會慢慢介紹Lily給牠們認識。」