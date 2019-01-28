浪貓在石頭上撒尿　因太凍被黏住　暖心大叔營救

貓貓結冰了！早前有隻小浪貓早前跑到某廣場水池中央的石頭時，懷疑由於天氣太過寒冷，喵星人慘被黏在石頭上動彈不得！幸好當地善心人士及時發現，立即趕緊拿來一壺溫水幫忙解凍，好不容易才把喵星人救下來！

微博最近流傳一段貓貓影片，片中的喵星人尾巴末端被緊緊黏在石頭上，表情顯得相當無奈和厭世，懷疑是撒尿時天氣太凍，因此被黏實。幸好有人及時發現毛孩，只見一人負責抱貓、一人則拿著一壺溫水往貓尾巴淋，最後成功將「結了冰的尾巴」融化，順利救出貓咪。

幸好有民眾及時發現毛孩，只見一人負責抱貓、一人則拿著一壺溫水往貓尾巴淋，最後成功將「結了冰的尾巴」融化，順利救出貓咪。（影片截圖）

不少網民看畢貓貓狼狽的影片後都紛紛笑說，「太不容易了！生活在東北的貓，上廁所被石頭凍住了...又心疼又想笑」、「倒楣的孩子」、「沒有面子了」、「想起小時候舌頭被黏在冰上的恐懼」。

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不過事件後亦人質疑，貓咪通常都會在隱密處如廁，怎麼可能會專程跑到石頭上尿尿；有人則指，貓貓可能在經過水池時，尾巴不慎碰濕了，才會被凍住；此外，又有人看著影片中冒著煙的水壺驚呼，擔心人們以滾水直接倒到毛孩的尾巴上，不過又有網民解釋東北天氣極度寒冷，一般溫水在這氣候均會冒白煙。

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