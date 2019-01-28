狗狗被鐵鏈鎖頸　被車拖行致死　網民怒斥：人渣

可以不愛，但請別傷害。 澳洲昆士蘭發生可怕虐狗案，一隻狗狗慘遭人用鐵鏈綁頸，然後置於車後拖行。狗狗被拖行數里全身受傷，送院後最終不治。網民怒斥這是人渣所為。

狗狗被送到獸醫處時，還能站立，但其實早已身負重傷。（Tahwyn Breneger@facebook）

慘劇發生在1月11日（星期五）的晚上7時許，地點是澳洲昆士蘭的Yeppoon。當時有目擊者正在Pine Beach Hotel用餐，透過落地玻璃窗，看到了可怕的一幕。一輛UTE（Ute是「Utility」或「CoupeUtility」的縮寫，特徵是擁有一般私家車的外型和前排座椅，而後排座椅及尾箱部分，則是一個用來載貨的車斗）突然出現，而車尾更是拖著一隻混種沙皮狗，估計是車子在高速行駛時，狗狗不慎從車斗跌出，車主卻沒有理會繼續開車。

腳掌已全被磨爛，可見已被車子拖行了好一段距離。（Tahwyn Breneger@facebook）

起初，狗狗努力地跟在車後奔跑著，但不久後已體力不支，加上車速很快，狗狗最終在石屎地上被拖行。目擊者見狀便追著車子，希望可截停車主，但沒成功。最終在不遠拐彎處，鐵鏈被扯斷了，但車主仍沒有停下來，反而是棄狗狗於路上便逃之夭夭。

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熱心市民路見出手相助

當地居民Tahwyn Breneger，當時她正在商場購物，聽到路人提及有狗狗受傷倒臥在馬路上時，於是立即上前了解情況，希望可以幫到狗狗。

當她到達現場時，發現一隻混種沙皮狗因被汽車拖行了一段路，導致身上傷痕累累。她見到狗狗的求生存欲很強，於是聯絡了當地的動保組織RSPCA，但RSPCA表示沒法及時派員到場。Breneger知道，如果不替這受傷狗狗治療的話，狗狗一定會沒命，於是便開車將狗狗送到當地的獸醫診所治療。

獸醫診所裡血跡斑斑，相信狗狗走每一步都很痛。（Tahwyn Breneger@facebook）

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從照片可看到，狗狗被送到獸醫診所時，四肢的皮都已被磨爛，傷口流出的鮮血導致地面血跡斑斑，更令人婉惜的是，狗狗被搶救數小時後，最終宣告不治。Breneger對事件感到憤怒，並將事件在社交平台Facebook裡分享事件始末，並留言表達她的強烈不滿。她怒斥：「如果這事件發生在人類身上，這便是一宗謀殺或過失致死的罪行，但為何發生在動物身上，便不會受到嚴厲的懲治？」網民紛紛回應表示憤怒，更有人稱：「應將狗主拖行。」

殘忍的虐狗行為，引起網民強烈不滿。（網上截圖）

根據澳洲2001年制定的「動物保護和保護法」，所有虐待動物罪行的最高刑罰為罰款26萬美元（約204萬港元）和入獄3年。而根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，殘酷對待動物的最高刑罰為罰款20萬元及監禁3年。這樣的懲罰，是否過輕了？可以不愛，但請別傷害。