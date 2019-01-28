孤兒貓B扭計不肯飲奶　好友出手即變乖

早前有一隻瘦弱無依的孤兒貓B很難才能生存下來，幸好收容中心職員肯花精神與時間全天候照顧，加上小貓B有兩個好朋友陪伴，終於能健康成長。這個窩心故事被分享出來，希望更多人以領養代替購買，不要遺棄小動物。

剛來到收容中心的Rey，身體虛弱，體重明顯不足。（kittenxlady@instagram）

在美國聖地牙哥和提華納的邊境，有人發現一隻貓B咪被人棄養，於是通知了附近的動物收容中心。

Hannah Shaw是孤兒小貓俱樂部（Orphan Kitten Club）的創辦人，她會為孤苦無依的小貓咪尋找新主人。當她得悉收到棄養貓B消息時，便將貓B接了回來。這隻貓B很瘦弱嬌小，但叫聲卻很大。估計牠只有3星期大，體重約170克。牠的身體很冷，所以Hannah決定將小貓安置在恆溫箱裡，讓牠的體溫回暖。

這就是Rey的好朋友泰迪熊公仔。（kittenxlady@instagram）

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好友重現 安全感大增

Hannah替這貓B命名為Rey，通過全天候的周全照顧，貓B情況終於穩定下來。但另一個問題出現了，就是貓B不肯飲奶。「幾個小時過去了，但貓B還是在鬧別扭。牠不斷地叫著，就是不肯喝奶。經過多次嘗試，我想我知道問題所在了。」Hannah說。

只要泰迪熊在身旁，Rey就顯得安靜不再驚慌。（kittenxlady@instagram）

原來，Rey被撿到時，身旁還有一隻泰迪熊公仔。當Rey安排到恆溫箱時，Hannah將Rey小床上裡的東西全都拿了去清洗。「牠一定是因為泰迪熊公仔不在身邊，所以情緒沒法安定下來。這可能是巧合，但也可能是真的。」當Hannah把清洗乾淨的泰迪熊拿出來時，她留意到小貓的舉動有所改變，Rey終於肯飲奶了。

Rey和Haroun相遇的一幕，Haroun很有導師的氣派。（kittenxlady@instagram）

另一好友─貓生導師

「因為Rey實在大嬌小了，所以我決定讓Rey和Haroun（Hannah家中另一隻大貓）一起相處，Haroun有指導小貓的經驗，牠是隻不錯的貓導師。」經Haroun的指導後，Rey變得相當崇拜Haroun，像小鴨子般，去到那裡，也看到Rey緊跟在Haroun後方。

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Haroun已成為Rey最崇拜的人，去到哪裡都要跟著。（kittenxlady@instagram）

看到Rey的轉變，實在令人感到鼓舞。事實上，這是一個相當幸運案例。像Rey這樣虛弱的小貓咪來到收容中心時，一般只有兩個選擇，好運的話能找到寄養家庭，但更多情況會被安樂死。因為大多數的收容中心，都沒有足夠資源去提供夜間照顧，孤兒貓B踏進收容中心的頭24小時，便已決定了牠們的命運。

充滿優雅儀態的Haroun，會是Rey的好榜樣。（kittenxlady@instagram）

現在Rey已6周大，體重回到400克。牠已變得健康強壯。在大貓Haroun與泰迪熊公仔的協助下，Rey得以健康成長，並已開始接受領養。希望牠能盡快找到新家。