【交戲】泰迪熊公仔「重傷」　狗狗病床邊默默守候：快點康復

窩心故事，往往來自生活細節。 近日在Twitter上瘋傳一張狗狗探病照，相片中兩隻小狗默默守候在病床邊，而臥病在床的，竟然是一隻吊著鹽水的泰迪熊公仔。 究竟背後發生什麼事？原來是一個感人的父女故事。

就是這張相，引起了網民熱烈討論。（Michaella Wallace@twitter）

Michaella Wallace近日在Twitter上發布了幾張相片，隨即引起不少網民熱烈討論。相片中只見兩隻小狗趴在病床邊，而病人是一隻吊著鹽水的泰迪熊公仔。原來，這熊公仔是家中小狗Lucky的最愛，早前外出去廁所時，不小心跌了在地上。其後暴風雪襲來，Lucky一直找不到毛公仔而有點悶悶不樂。暴風雪過後，Michaella爸爸在後花園找到了泰迪熊公仔，並隨即「急救」！

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在屋外發現泰迪熊公仔，但已被暴風雪摧殘。（Michaella Wallace@twitter）

這隻泰迪熊公仔是Luky的最愛，已陪著牠6年多了。無論去哪裡，Lucky都會叼著公仔，像是媽媽照顧小孩般，彼此形影不離。不幸的是，上星期三晚上，小狗帶著公仔去廁所，不慎遺失在後花園裡，而當晚又是暴風雪襲來，結果一整晚Lucky都沒有公仔相陪，顯得鬱鬱不歡。

父女逗趣的對話，令狗狗探病相變得更有趣。（網上截圖）

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到了第二天早上，Michaella的爸爸待雪融化後，在後花園看到了泰迪熊公仔。當時公仔顯得傷痕累累，Michaella的爸爸決定要進行救援，並將消息用iMessage同步分享給女兒。

逗趣的對話內容如下：

爸爸：我有一個壞消息 Michaella：什麼？ 爸爸：我在屋外找到Lucky最愛的小寶寶了 Michaella：吓？ 爸爸：他可能不行了 …… 爸爸：我將他救起了 爸爸：咦！等等，我發現牠有微弱的脈搏 爸爸：我正在替他進行心肺復甦法 Michaella：哈哈哈 爸爸：我救回他一命了 Michaella：搞什麼鬼呀！ Michaella：你在哪裡找來那東西 爸爸：他不是東西。我救了他一命 Michaella：我指的是手臂上的東西（吊鹽水工具） ……這時媽媽也加入討論 媽媽：我的天呀！ 爸爸：是我親手造的

Michaella的爸爸稱替熊仔吊鹽水後，很快便會康復。更有趣的是，家中另一隻狗狗Laci與Lucky一起走近床邊，以一副擔心的眼神看著公仔，實在有趣極了。

Lucky最愛的泰迪熊公仔，無論去哪裡也要帶著他。（Michaella Wallace@twitter）

深厚父女情

Michaella表示，由於她回到校園上課，爸爸在家裡有點寂寞。她相當感激爸爸那用心與幽默。「我很清楚我爸爸，他總是會用110%的努力去逗我開心，即使做的事情是微不足道，但他還是樂意去做。」