【生命何價】寵物店半價促銷秋田犬　動保界斥自家繁殖氾濫惹惡果

有網民日前（1月27日）於社交平台上載一幅相片，從照片中可見一家寵物店的櫥窗貼上一幅大字報「歲月清狗半價起」，並註述「養狗仔唔係買手袋，希望佢哋的未來主人唔好因為平價，無真正去諗過就買返去唔養」，此帖一出即引來網民激烈討論。 非牟利獸醫診所 (NPV) 執行主席麥志豪接受《香港01》訪問時表示，近年寵物店半價促銷犬隻趨勢常見，而本港監管制度失效成為近年寵物店促銷狗隻的「催化劑」：「生一竇狗主人唔需要任何無成本，寵物店半價賣畀你一樣賺到笑。」

一間本地寵物店的櫥窗上正貼著一幅大字報「歲月清狗半價起」，帖文上載不足兩日已引來過百網民激烈討論。（資料圖片）

網民：養狗仔唔係買手袋

網民「Timothy Wong」日前（27日）於Facebook上載一幅相片，並寫述「養狗仔唔係買手袋，希望佢哋的未來主人唔好因為平價，冇真正去諗過就買返去唔養」，從照片中可見，一家疑似寵物店的櫥窗上正貼著一幅大字報「歲月清狗半價起」，帖文上載不足兩日已引來過百網民激烈討論，不少網民指責店方銷售手法有問題：「係咪痴左線？生命嚟。」

網民狠批寵物店銷售方法。（網上截圖）

進入寵物廉價化年代

非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪指，寵物店半價促銷犬隻的手法其實並不限於歲晚，「其實近年成個寵物業嘅生態可以話徹底改變咗，由30年前香港寵物店會從外國入口犬隻，到依家狗舖有超過七成嘅狗仔都係嚟至本地私人繁殖。」

麥續指，正正因為私人繁殖氾濫，令促銷犬隻的情況變得普及，「依家成個寵物界已經踏入廉價化嘅年代，私人繁殖者根本生一竇狗根本唔需要成本，就算半價賣畀消費者都仲有大把利潤，賺到你笑啊！」

志豪認為香港有關法例不能有效監管私人繁殖者，成促銷狗隻事件的「催化劑」。（資料圖片）

麥志豪又認為，目前本港有關法例未能有效監管私人繁殖者，簡接成為寵物店促銷狗隻的「催化劑」：「依家對私人繁殖者嘅監管法例好明顯存在好多不足，就算現時嘅制度下私人繁殖者需要領取牌照，但其實拎一個牌又有幾難，畀少少錢就得！」

根據香港現時法例，《公眾衞生（動物及禽鳥）（售賣及繁育）規例》（俗稱《139b》），違反發牌條件及非法售賣動物的罰則分別為50,000元及100,000元，而當中發牌監管住家繁殖的牌照大致分為甲類及乙類，前者可飼養四隻或以下的母犬作繁殖用途，後者則可飼養五隻或以上。

麥志豪訪問末表示希望現屆政府能盡快為相關動物法例提出檢討，保障動物權益。（資料圖片）

麥志豪呼籲，現屆政府盡快為相關動物法例提出檢討：「香港喺監管寵物店同埋私人繁殖者嘅發展步伐，仍然同外國有一段好大嘅距離，已經有好多西方國家例如美國洛杉磯經已禁止寵物店賣狗；另一方面香港相關監管嘅法例其實都係時候檢討，呢個先係最折衷嘅方法，去杜絕促銷事件。」