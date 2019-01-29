深圳首個寵物主題社區公園開放　訓練設施、洗手間一應俱全

對香港的狗主來說，最希望就是開放更多公園，讓狗狗可以入內散步。 近日在深圳福田，便新開放了一個寵物主題社區公園，讓人狗可以共樂，真的是羨慕死香港人。

寵物公園裡有專為狗隻而設的活動區，讓狗狗可在此盡情奔跑。（網上圖片）

在今年1月1日起，康文署轄下6個公園會推行為期一年的「寵物共享公園」試驗計劃，開放給狗主帶同狗隻入內。但這些所謂寵物公園，其實相應配套設施仍是不足，而且空間有限。反之，深圳福田近日便開放了「景田北六街公園－寵物主題園」予當地居民，讓人寵可在此悠閒散步玩耍。

公園裡設計特別，就連椅子也造成骨頭形狀。（網上圖片）

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公園分寵物活動區和普通休閒區，當中有不少可愛的狗狗造型雕塑，就連椅子也是狗仔形狀，設計相當有心思。另外，寵物活動區裡還有寵物科普知識欄、訓練設施，以及配套的洗手池和寵物便池等設施。至於普通休閒區，則是寵主拖著狗狗散步的地方，有不少花卉和草溝，可供人寵欣賞。

深圳地方大，狗公園也寬敞很多。（網上圖片）

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景田北六街公園是景田北9個社區公園之一，整個社區公園佔地6.3萬平方米。坐落在小區附近，交通尚算便利，附近也有不少泊車位，帶著狗狗駕車前來也不是問題。

地鐵香梅北站最近這公園，但留意寵物不能坐地鐵。（網上截圖）

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網民都大讚這安排很好，有網民更稱早前曾去過，地方很大，狗狗可盡情奔跑。不少網民都希望自己住的地方也有這類寵物公園。不過，當大家享用這些設施時，各寵主仍應處理好狗狗的大小便，遛狗時要拖好狗繩，不要讓狗狗騷擾到其他人或其他犬隻啊！