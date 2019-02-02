【年廿八】狗狗洗澡要有秘訣　7個洗白白必知步驟

要替狗狗洗澡，對許多新手寵主來說，是一項極為困難的挑戰。 一方面因擔心自己粗魯會弄傷狗狗，另一方面又怕洗毛水會傷害到狗狗。其實只要循序漸進，多嘗試幾次，便能克服這困難。記著不應強迫狗狗洗澡，如狗狗抗拒，可試試用讚賞、獎勵來鼓勵狗狗洗澡。如反抗強烈，也不用急著一定要完成整個洗澡程序。如令狗狗對洗澡產生不好記憶，在下次要替狗狗洗澡時將更困難。

如果狗狗抗拒洗澡，也不用迫著牠。多用獎賞的方法，去吸引牠去洗澡。（Getty Images）

狗狗要每天洗澡嗎？

要留意狗狗的皮膚和人類不同，頻繁的洗澡會令洗去皮膚表面的油脂，這反而容易出現脫毛及皮膚病。一般情況下，小型狗狗而又活潑好動，經常會外出散步，約2星期左右便應替牠洗澡一次；至於中大型狗狗，約1個月洗一次已足夠。

有些狗狗喜歡洗澡，甚至享受這過程呢！（Getty Images）

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什麼狗狗不宜洗澡？

【幼犬】剛出生至3個月內的幼犬，都不宜替牠們洗澡。因為幼犬抵抗能力較弱，在洗澡時容易令著涼。

【剛生B母狗】剛生完BB的母犬，也不應急著替牠洗澡，最好是待1個月左右，幼犬斷奶後才恢復慣常的洗澡習慣。

【生病時狗狗】狗狗生病時，不宜替牠們洗澡。原本體質就較弱，洗澡令牠更不適，可能會引發低血壓，出現休克。剛注射完疫苗後的1個星期內，也不宜洗澡，因為這個時候狗狗的抵抗力較差，儘量也不要帶狗狗外出活動。

如果狗狗實在太髒，可選用乾洗粉或用微濕的毛巾輕擦狗狗身。

替狗狗洗澡也是一門學問，以下技巧你都懂嗎？（Getty Images）

替狗狗洗澡的7個步驟

【1】洗澡時先梳理毛髮

在替狗狗洗澡時，應先替狗狗梳理毛髮，解開糾結纏在一起的毛，那麼便能縮短洗澡的時間，減低狗狗著涼的機會。為了保護耳朵不進水導致中耳炎，可在狗狗耳洞裡塞上棉花，但不要塞得太入。

洗澡前先替狗狗梳毛，可縮短洗澡時間。（Getty Images）

【2】保持洗澡水溫度

替狗狗洗澡，應該用溫熱的水，無論是冬天或夏天，水溫都應保持在攝氏35至40度左右。要知道狗狗體溫比人高，這個略燙的溫度，對狗狗來說是剛剛好。

攝氏35至40度的水溫，會更貼近狗狗體溫。（Getty Images）

【3】從頸部以下開始

留意洗澡時，別讓洗毛水沾到狗狗的眼或耳朵，應在狗狗背部塗上適量的洗毛水，然後輕輕揉搓，從而產生大量泡沫。接著，再將泡沫推向肩、腹、臀等地方逐一清洗。耳朵、腳底、脖子及肛門附近位置，應要先清洗及特別留神。清洗完後要用水沖掉泡沫，如果還是太髒，可再加上洗毛水重洗一次。

可從狗狗背部開始清洗身體，頭部應最後才重點清潔。（Getty Images）

【4】用清水洗淨

記得一定要用清水替狗狗全身洗乾淨，不要留有泡沫。雖然狗狗不如貓咪般會經常用舌舔自己身體，但狗狗也有舔手腳的習慣。泡沫被吃進肚裡會帶來不適，所以徹底用水清潔全身相當重要。

用清水把狗狗全身洗淨，不要殘留泡沫或洗毛水。（Getty Images）

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【5】用毛巾抹乾

用清水洗淨後，將狗狗抱出浴缸，這時狗狗一般都會自行甩掉身上的水。當狗狗停下來後，應用大毛巾再將牠全身擦乾淨，不要留下水點。

用大毛巾包裹著狗狗身體，再替牠們抹乾。（Getty Images）

【6】用吹風機配合

不要以為用毛巾替狗狗抹乾，待自然風乾便可。最好還是配合使用吹風機（風筒）來吹乾，尤其是長毛和雙層毛狗種。披毛沒徹底乾透的話，很容易著涼，甚至引發皮膚病。

用風筒將毛髮吹乾，這樣才能避免狗狗著涼。（Getty Images）

【7】替狗狗洗耳朵和眼眶

替狗狗洗完澡後，記得把塞在耳朵的棉花取出。另外，應將狗狗耳朵裡的耳垢和其他髒東西清理。要清潔眼睛位置，可用溫濕毛巾為狗狗擦拭眼睛周圍便可。這樣可先軟化眼屎，然後從眼睛一角擦拭到另一角，不要來回擦拭。