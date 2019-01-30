【新年愛回家】鐵路安檢搜出寵物未算奇　除了貓狗外　更有...

內地每到農曆新年前夕，都有大批民眾趕著回鄉過年，俗稱「春運」。 不少人因為不希望與寵物分離，於是想帶著寵物乘飛機或火車回鄉。但事實上這些小寵物都不能隨意使用這些公共交通工具，一般情況都要托運。 不過，還是有許多人想偷偷把貓狗送上火車，而安檢除了找出貓狗外，更有不少意想不到的「小寵物」。

安檢部門指有不少貓咪被搜出來，主要原因是主人怕貓咪在家寂寞。（梨視頻）

隨著春運開始，大批民眾趕著回鄉與親友共度新春。但不少寵主擔心自己養的寵物獨留在家有危險，於是想帶這些特殊的家人回鄉。不過，現時許多公共交通工具，也不允許運載小動物，如果真的要帶小動物坐車坐飛機，便要考慮以托運方式運輸。

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~點擊圖片看看安檢部門搜出了什麼小寵物~

現時進入大型交通設施時都需要安檢，寵主不要偷帶寵物乘坐。（梨視頻）

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近日在重慶，鐵路安檢部門便一再攔截到有市民試圖帶各式寵物上火車，當中有貓有狗，更有刺蝟，甚至是小龜！這些寵主都表示不清楚寵物不能帶上火車，只是希望有寵物陪同一起回家。

安檢人員表示，現時只有導盲犬及工作犬，才能上火車，而一般寵物都不能進入車站。如果你真的很想帶寵物上火車，便要預先辦理好檢疫證明，以及以托運方式運送。

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安檢人員表示，只有導盲犬等工作犬才能上火車。（梨視頻）

網民紛紛表示「小傢伙很可憐，不能跟著回家」、「寵物不能上地鐵、高鐵之類，真的很不方便」、「希望能帶小動物回家」、「希望寵主能自覺遵守」、「如果有寵物專列就好了」。