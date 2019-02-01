【輪迴】離世愛犬向主人報夢有「接班人」　新養流浪貓性情竟一樣

毛孩終有一天離世，但牠會以另一種方式守護著你。 網上最近流傳一段感人狗狗故事，一名網友表示家中的愛犬離世時，曾在毛孩的身邊看到一些奇怪的貓型線條，直到狗狗快離開時，那隻「貓」也隨著消失！而最令人不解的是，在狗狗離世後，該網民爸爸領養了一隻流浪貓，性情與愛犬一樣，這才讓他醒悟到，原來貓貓正是離世愛犬找回來陪伴他們的「接班人」。

一名網友早前在論壇發文表示，家中愛犬「金太郎」去世前，身體上竟出現一些奇怪的貓線條，「她全身上下只有黑色線條，很像是那種用原子筆畫出來的線條，也沒有眼睛，只有頭、身體和短短的尾巴」，而最令人不解的是，線條除了手摸不到外，家中無一人能夠看見，只有這位網友能看見此「貓」的存在。

該網友表示，家中愛犬「金太郎」去世前，身體上竟出現一些奇怪的貓線條，而最令人不解的是，家中只有這位網民看得見這線條。（網上圖片）

在金太郎去世那晚，該名網友拿著手機看著過往與狗狗的合照，不知不覺就朦朧間睡著了，但他說在夢中聽到金太郎的腳步聲隨隨靠近床邊，並以男性的聲音在他的耳邊說，「你們不要難過啦，我只是換個方式活下去而已。我會一直記住你們的，之後我會派人來接手我的位置了。」

「我感覺到我的手被舔了幾下」該名網民回憶說道，當時他立刻醒來，看著聲音離開的方向，發現客廳的鐵門晃了一下，讓他不禁幻想，「會不會是金太郎回來看我了？」如是者幾個月後，當他高中畢業到台南讀大學，就收到爸爸從街上領養了浪貓的消息。

後來這名網民學校有假期，就打算回家看看貓貓，誰知當牠跟貓咪對眼的那一刻，喵星人竟突然叫起來。此時，媽媽就立即表示貓咪被撿回來後從沒叫過，只會對著家中的狗狗叫著，十分奇怪！（網上圖片）

後來這名網民學校有假期，就打算回家看看貓貓，誰知當牠跟貓咪對眼的那一刻，喵星人竟突然叫起來。此時，媽媽就立即表示，「這隻貓被撿回來後從沒叫過，只會對著家中的狗狗叫著。」此話一出立即凝住了全屋的氣氛。

此時網民耳邊再次出現一把男聲音，讓他立即衝口而出說道：「就是牠啦！」當他深入籠內想要撫摸貓咪的小爪時，毛孩竟舔了兩下，「舔的地方跟金太郎一模一樣，那瞬間我也領悟到了一件事情，就是牠啦！歡迎回來，金太郎！」原來這隻貓咪正是金太郎找來繼續陪伴他們的「接班人」！

不少網友看完帖文後都紛紛感動，認為這是離世狗狗送予網民一家「最後的心意」。（資料圖片）

不少網友看完帖文後都紛紛表示感動，「可惡…好感動」、「為了與你相遇」、「我也想要我的貓找接班人」、「我家之前的狗也是，她意外去世後我哭得超慘」、「超感動！我也好想念每隻養過的狗狗」、「養狗的人看了哭嗚嗚嗚嗚」、「金太郎：這輩子你來當我奴才喔～」