【罕見病】無頸狗險被安樂死　新主人：我要讓牠成最快樂的狗

每隻狗狗都值得擁有一個幸福的家。 美國有隻患上「短脊椎綜合症」的罕見遺傳病狗狗，幾乎要被安樂死。幸好獲動保組織及時救出，並輾轉到新主人手裡。這家人用心照顧狗狗，並稱要讓狗狗成為「最快樂的狗」。

美國獵狐犬Cooper天生脊椎有缺陷，令牠看起來像被壓扁了。（Elly Keegan / SWNS）

2017年夏天，一隻天生有缺陷的美國獵狐犬Cooper，在美國維吉尼亞州Halifax的一個農場被動物救援組織救出。動保人員指這隻約兩個月大的狗狗，因天生有缺陷而遭人遺棄，並送到明尼蘇達州Minnetonka的動物收容中心裡。輾轉安排下，最終被Andy夫婦所領養。

現時Cooper已2歲多，在新家庭裡健康快樂地成長。（Elly Keegan / SWNS）

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現時Cooper已2歲多，正過著幸福愉快的生活。但32歲的Elly Keegan和33歲的丈夫Andy回憶起當初見到Cooper的情況：「當時Cooper全身都是蠕蟲，耳朵裡有許多蟎蟲，全身都很髒，明顯長期被人忽略沒打理。」Elly縱然看到這情況，但還是果斷地將Cooper領養回家。

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「由於Cooper患上『短脊椎綜合症』，獸醫告訴我們，牠的脊椎會出現螺施狀的變形，頸和背被扭縮在一起，因此牠看起來沒有脖子，當牠要回頭時，就得把整個身體轉過去。牠的屁股就像長了在背上，由於牠沒法正常上廁所，這產生了許多問題。」Elly說。

這種被稱之為「短脊椎綜合症（Short spine syndrome）」的罕見遺傳病，全球僅有30宗案例。狗狗的脊柱骨被壓縮在一起，一般都是由近親繁殖所引起。患有此病的狗狗，大都有著傾斜的背部、短而寬的頸項、後腿明顯比前腿長、無尾巴或短巴，身材會比同類型的狗小很多。「短脊椎綜合症」的狗狗通常不會有特別的痛楚，只要好好照顧，牠們也能正常地成長。

雖然不少狗狗患「短脊椎綜合症」都不會出現疼痛，但不幸地，Cooper卻不時有疼痛跡象，早前便證實患上骨髓炎。另外，Cooper還接受了手術治療，以便讓牠能更方便的如廁。再加上Cooper的4肢不太好，因此牠不能長時間走在堅硬的地板上，必須要在草地或有地毯的地方走動，這才不會讓牠帶來痛楚。

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Cooper真的很可愛，不是嗎？（影片截圖）

縱然Cooper比其他狗狗需要更多的照顧，但沒有阻礙到Elly與Andy的愛。「獸醫告訴我們，Cooper出現這情況是近親繁殖所致。當繁殖場的人留意到出生的狗狗有缺陷時，知道不能賺錢便會把牠們扔掉。許多像Cooper般的情況，都被安樂死了，這令我很傷心。事實上，像Cooper那樣的狗狗，同樣值得擁有快樂的生活，牠現在很幸福，生活一切正常，牠是我們家中的重要成員，我要牠成為最快樂的狗。」

現時，Cooper住在Elly的家裡，家中還有另外3隻狗狗，分別是13歲的Skylar、4歲的Tuva以及3歲的Waylon。無論Cooper走到那裡，都會引起人們的注意。大家都很喜歡牠，牠的Facebook更有大批粉絲，每日在追看牠的最新動態呢！