【好人好事】海龜困旱地暴曬　 暖男捧燙手龜殼助脫險境

踏入二月，北半球仍處於寒冷的冬天，反之南半球的澳洲遭到熱浪侵襲，部份地區的高溫更高達攝氏46度，不僅人類抵受不了，連野生動物們也感到非常難熬。 澳洲一位著名YouTuber「Brodie」早前與拍攝團隊到旱地拍攝時，遇到一隻差點因缺水而喪命的海龜，幸好眾人及時搶救，海龜才能避過一劫，不少網民得悉事件後都紛紛向Brodie的行為致敬，「感謝你拯救了龜龜的生命！」

Brodie表示在澳州拍攝途中走到旱地時，無意間發現一隻海龜正趴在一截樹枝旁，在烈日的暴曬下奄奄一息！（IG@brodiemoss）

Brodie在澳州拍攝途中走到旱地，無意間發現一隻海龜正趴在一截樹枝旁，在烈日的暴曬下奄奄一息！由於海龜趴在的地方與水源距離甚遠：「牠根本沒可能憑自己爬回去！我實在不忍心看牠像其他海龜一樣被曬乾，因此決定伸出援手！」

Brodie回憶指抱起海龜時不禁驚呼，因為龜殼相當是滾燙！（IG@brodiemoss）

Brodie回憶指抱起海龜時也不禁驚呼一聲：「海龜不知道在太陽下曬了多久，龜殼是滾燙的！但是我沒放開，然後帶著牠穿過乾旱的土地，又經過一片泥濘的泥灘，才來到這小溪邊。」Brodie隨後將海龜浸入水中，還不斷安撫牠。「原本動也不動的牠感覺到了水的滋潤，渾身像充滿了力量！」雖然海龜沒能夠立即在水中隨意游走，但Brodie表示看著龜龜遠去的背影令他十分欣慰：「救援成功了！」

雖然海龜沒能夠立即在水中隨意游走，但Brodie感概表示看著龜龜遠去的背影令他十分欣慰（IG@brodiemoss）

▼▼▼點撃影片！看英勇YouTuber救龜過程！▼▼▼

不少網友們看畢Brodie上載的影片後紛紛表示感動：「幹得好！謝謝你」、「烏龜的表情看起來很開心呢」、「多幸運才能遇上你」、「做得太帥了，你拯救了牠的一生！」