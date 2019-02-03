年三十團年飯寵物禁忌多　狗狗咬骨頭都有錯？

年卅晚一家人齊齊整整，難免會大魚大肉，放縱一點多吃些。 有些人更認為家中貓貓狗狗也是家人，應該一同享受大餐。但事實上，團年飯裡有不少禁忌宜避開，以免毛孩吃下不適。別以為是給毛孩美食吃一點沒問題，這些錯誤的飲食隨時會令毛孩受苦。

狗狗吃骨頭有錯？

狗狗啃咬骨頭好像是理所當然的事，但要留意從前狗狗在野外生活時，牠啃咬的是生骨頭，而不是煮熟的骨頭。生骨頭帶著肉碎，不容易卡到。反之，熟的骨頭變硬了而且不易消化，容易卡在食道，長期吞下會囤積在腸胃裡造成梗阻的危險。

因此，不要餵給狗狗吃雞、鴨之類的骨頭、骨架，由於體積細，狗狗可能直接吞下，易卡在食道。帶關節的大骨頭，也不宜給狗狗啃咬，因關節處有韌帶連接，狗在啃的時候牙齒很容易鑲在骨頭縫裡，易引起牙齒斷裂。

另外，如果你考慮把煲湯的骨頭給狗狗吃，也要留意是否過鹹，最好是再用水煮骨頭，將鹽份降低才給狗狗吃。

狗狗愛啃咬骨頭，但在給予骨頭前寵主也要多加留意。（Getty Images）

貓咪吃魚有問題？

給貓咪吃魚也好像是完全沒有問題，但人類吃的魚往往加入大量鹽及調味料，再加進許多油來令吃起來鮮味。這些調味都不利貓咪腸胃，而煮熟的魚骨較軟，容易卡到腸胃裡。蒸魚的魚刺尖銳，都極有可能卡在喉嚨，又或是造成腸胃食道刺傷，從而出血潰瘍等問題。有時候卡在食道或消化道中不易被察覺，會令貓咪出現厭食、嘔吐等症狀。如果問題嚴重，更可能要開刀取出。

另外，油膩煎炸過的魚，容易引起貓咪腸胃的不適，出現肚瀉；嘔吐，甚至引起胰臟炎。

給貓咪吃魚也是一種學問，太咸多骨都有潛藏危機。（Getty Images）

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給毛孩吃雞？

當你想分享美食給毛孩時，要記著毛孩身體比你細小得多，別用人類的份量去衡量。就算是想分享脆皮雞給毛孩，也要留心雞骨細小，而且邊位銳利，可能會刺傷毛孩腸胃。真的想給毛孩吃雞，應盡量控制鹽份，以免毛孩吃下不適。

油膩的炸雞味道，但對毛孩身體來說卻是沒益。（Getty Images）

人類美食大多高鹽？

就算你覺得團年飯不算煮得太鹹，但對毛孩來說，可能已是極高鈉極鹹了。一般而言，毛孩吃上人類正常鹽量的三分之一已相當足夠。不是說貓狗不能進食鹽份食物，只是相對上來說，要比人類吃得少得多，這才能避免毛孩出現腎病、心臟病等問題。

狗狗和貓咪需要的鹽（氯化鈉）並不高，過鹹的食物將造成寵物身體負擔；加上毛孩的皮膚沒有汗腺，無法像人類般藉由排汗將鹽份排出體外。因此過量鹽份，可能引發水腫或腎臟疾病，尤其是貓咪容易發生泌尿道感染，因此鹽分攝取需要謹慎。

但是，長時間給寵物吃完全無鹽的食物，過於限制鹽分的攝取，也可能引發毛孩肌肉無力的副作用，因此過鹹或完全禁鹽都不是正確的飲食方法。

人類喜歡味道重的食物，但這類高鈉食物會對肝腎帶來負擔。（Getty Images）

給毛孩飲酒應節？

千萬不能讓毛孩喝酒，別以為少量便沒有問題。要知道毛孩代謝酒精的能力極差，酒精中毒的情況可能在30至60分後才出現。酒精除了會刺激胃腸道外，肝臟代謝酒精後的酸性產物，會累積在體內造成代謝性酸中毒，出現肌肉顫抖、低血糖、低體溫等症狀。美國便有不少案例，是毛孩因飲用了酒精類飲品，而導致呼吸抑制致死。

無何情況下也不應給毛孩喝酒，這會對牠們內臟造成嚴重負擔。（Getty Images）

毛孩飲咖啡？

有不少人認為團年飯只喝白開水沒意思，會拿出飲品來慶祝過節。但無論是咖啡、茶、朱古力甚至汽水，都含咖啡因，而朱古力更含可可鹼（theobromine）。咖啡因、可可鹼對毛孩都極危險，毛孩飲了會心跳與呼吸變快，出現嘔吐、癲癇，嚴重更可導致心衰竭而死亡。

咖啡、茶、朱古力及汽水等，都不應給毛孩飲用。（Getty Images）

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給毛孩吃甜品？

現在許多糖果、蛋糕以致餅乾，為了提升甜度，都會加入人工代糖（木糖醇，Xylitol）。要知道這類代糖對毛孩來說會產生不良反應，會使血液中胰島素濃度大量上升，導致顯著的低血糖（會在進食代糖後半小時至18小時內出現)，造成痙攣及昏迷等情況。據英國Veterinary Poisons Information Service (VPIS)表示，他們每年便收到超過300宗有關毛孩誤食木糖醇製品的電話救助，而不少毛孩更是因延誤治療而喪命。