【奪命蛋糕】狗狗吃布朗尼後虛脫死　獸醫：木糖醇超毒！

狗狗是出名的貪吃鬼，有什麼東西都會搶著去吃，但貪吃隨時可以喪命。 英國一隻狗狗因偷吃布朗尼後，嘔吐虛脫致死。原來主人在製作蛋糕時，採用了木糖醇來取代糖分，加上狗狗偷吃後沒得到及時治療，最終引起肝臟衰竭而死亡。

經過一星期搶救，但還是救不回肝衰竭的Ruby。（Kate Chacksfield）

當Kate Chacksfield留意到家中的狗狗Ruby，從廚房裡偷吃了兩個剛自製的布朗尼蛋糕時，她沒有大為緊張。因為狗狗曾偷吃過朱古力蛋糕，她深信這個分量的朱古力，不會令狗狗出事。但不幸的是，幾天過後，7歲大的匈牙利維茲拉犬Ruby，卻出現嘔吐和虛脫情況。盡管獸醫們已竭盡全力搶救，但也返魂乏術。

Ruby留院數天，但最終還是不治。（Kate Chacksfield）

更多寵物文章：【好人好事】海龜困旱地暴曬 暖男捧燙手龜殼助脫險境

令Kate震驚的是，原來殺死她愛犬的，並不是朱古力，而是木糖醇（Xylitol）。這是一種現時常見的無糖分甜味劑，但對狗狗來說是劇毒。現時最常加進木糖醇的製品有香口膠、蛋糕以及不少烘焙食品。另外，牙膏、漱口水、維他命補充劑等，都會含木糖醇。

主人不是不愛錫狗狗，而是真的不知道原來木糖醇對狗狗有毒。（Kate Chacksfield）

「我知道朱古力裡的咖啡因（Caffeine）及可可鹼（Theobromine）對狗狗有毒，但我對木糖醇的危險卻一無所知。如我知道如此危險的話，我會第一時間帶狗狗求醫的。」來自倫敦西部，51歲的狗主Kate Chacksfield表示。

Ruby是隻貪吃的狗狗，終因為食而喪命。（Kate Chacksfield）

木糖醇引起嘔吐和虛脫

Kate本身患有慢性疲倦綜合症（Chronic Fatigue Syndrome, CFS）或稱肌痛性腦脊髓炎（Myalgic Encephalomyelitis, ME），醫生建議她要減少攝入糖分，並用木糖醇來取代。在2018年時10月時，家中狗狗Ruby從廚房的桌子上偷吃了兩個布朗尼，當時Kate並不為意。

最多人認知就是香口膠裡採用了木糖醇。（資料圖片）

「Ruby曾有偷吃朱古力的前科，那時我趕緊帶牠去看獸醫。不過，獸醫表示少量朱古力並不會構成狗狗生命危險。當Ruby偷吃布朗尼後，我已一直留意牠有沒有異樣，但直到36小時後，Ruby才出現症狀。」Kate痛心地說。

更多寵物文章：【爆笑】貓咪當地鐵查票員 網民：沒罐罐休想入閘上班

沒想過布朗尼也會令狗狗喪命，寵主一定要留神。（Getty Image）

「我沒想過Ruby會突然倒下，牠先前一直都很好。但突然出現嚴重嘔吐和虛脫，我趕緊帶牠到獸醫處，獸醫給了治療吃了老鼠藥的藥物，並詢問我Ruby有沒有在公園裡亂吃東西。當時我沒想過是家中的布朗尼令牠出了問題。直到獸醫問起狗狗有沒有吃到木糖醇，我才警醒起來。」縱然Ruby一直在獸醫裡留醫，但8天後最終因肝功能衰竭而死亡。

如果我知道木糖醇會危及狗狗性命的話，當我看到Ruby吃下朱古力布朗尼時，我一定會即時帶牠到獸醫那裡診治。我現在所能做的，就是盡我所能去警告有養小動物的人，提高他們的警惕，我不想再有人和我遇上相同悲痛經歷。 Kate Chacksfield

少量木糖醇已足以致命

英國Veterinary Poisons Information Service (VPIS) 獸醫Nicola Robinson表示，「一小塊香口膠已能構成狗狗危險，如吃下10粒香口膠，便足以致命。1/8茶匙的木糖醇量，已足以引起狗狗的肝衰竭。因為木糖醇會快速被吸收到血液中。我們每年都會接到約300宗求助電話是與寵物誤吃木糖醇有關的。」

牙膏及漱口水等，都含Xylitol成份。（資料圖片）