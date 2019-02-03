內地「旋轉真馬」繼續營運　園方辯：沒用機器逼馬行已很好

去年內地有商場及動物園被網民鬧爆設置「旋轉真馬」遊戲，馬匹被固定在圓形的「旋轉舞台」行走，非常殘忍。

事隔數月再有動物園被指設置「旋轉真馬」遊戲，園方馴化師更表示：「沒用機器逼馬行走已很好。」

網民表示：「其實動物也有靈魂，為什麼人類要糟蹋牠們？」