內地「旋轉真馬」繼續營運　園方辯：沒用機器逼馬行已很好

撰文：鄧偉傑
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去年內地有商場及動物園被網民鬧爆設置「旋轉真馬」遊戲，馬匹被固定在圓形的「旋轉舞台」行走，非常殘忍。
事隔數月再有動物園被指設置「旋轉真馬」遊戲，園方馴化師更表示：「沒用機器逼馬行走已很好。」
網民表示：「其實動物也有靈魂，為什麼人類要糟蹋牠們？」
江蘇南通一個動物園早前設置了一款名為「旋轉真馬」遊戲設施，入場人士只需付30元人民幣即可騎在真馬背上「轉圈圈」，從短片中可見7匹棕色的真馬，被繩索固定在「旋轉舞台」，緩緩步行。
江蘇一個動物園早前設置了一款名為「旋轉真馬」遊戲設施，入場人士只需付30元人民幣即可騎在真馬背上「轉圈圈」。（影片截圖）
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有網民批評該動物園做法殘忍，但園方並無理會，有人以隱蔽鏡頭拍攝並向負責管理旋轉真馬職員查詢，職員表示知道網上有人批評，「對啊，被人罵了，但跟我有什麼關係。」被問到馬匹會否長期打轉因而暈倒，職員又指：「（馬匹）不會暈。」此外，園方馴化師又表示，該動物園沒用機器強逼馬行走，已經比其他營運者做得好。
▼▼▼點撃影片！看「旋轉真馬」事件！▼▼▼
不少網民反對旋轉真馬，「其實動物也有靈魂，為什麼人類要糟蹋牠們」、「那些馬真的很可憐」、「人類總是為了一己私慾將動物放在刑台上！」