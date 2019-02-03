愛犬走失　自閉女童問狗狗去哪兒？　祖母：狗狗是她最好朋友

人寵間的羈絆，是難以解釋的。 一名自閉症小女孩為尋回走失愛犬，終於肯開金口四處詢問狗狗的去向。其家人深感人寵間的羈絆，決定懸賞5000英鎊作報酬，希望狗狗能尋回。

Albi去了哪裡？Mollie真的很想和Albi重聚。（Finding ALBI@facebook）

這名住在英國肯特郡的4歲小女孩叫Mollie，縱然她患有自閉症，但她有一個極要好的狗狗朋友Albi。Albi是隻2歲大的混種貴婦狗，可是十分不幸地，狗狗在去年10月5日時走失了。

Albi失踪至今已4個多月，家人懸賞5000英鎊尋狗。（Finding ALBI@facebook）

當時Mollie的母親Sharon Morton正帶著Albi外出散步時，但突然出現一隻身型巨大的德國牧羊犬，牧羊犬的吠叫聲嚇壞了Albi，令牠掙脫並走失了。這4個月內，Mollie不斷詢問家人，「Albi去了哪裡？」、「沒有牠在我感到很寂寞」、「牠不在我身旁我感到很困惑」。

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家人希望早日尋回Albi，令Mollie重拾開心的笑容。（Finding ALBI@facebook）

狗狗令自閉童打開心扉

Sharon表示，自從領養了Albi以後，Mollie明顯變得活潑起來，從前的她幾乎不肯說話，但Albi令她改變了。不過，在Alibi走失後，Mollie的情況又開始轉差了。Mollie的祖母也憂心忡忡表示，「Mollie自小便不願說話，她不喜歡和其他兄弟姐妹在我家過夜，因為她有自己的一套，她喜歡生活在自己的小圈子裡。但Albi來到她家後，Mollie變得開朗了，甚至肯開口和大家說話。有次Sharon讓Albi留在我家時，Mollie也跟著和狗狗睡在一起。」

開了Facebook專頁，希望發動更多人去尋找Albi。（Finding ALBI@facebook）

Mollie的祖母實在沒法向孫女解釋，為何Albi沒有回家。自Albi走失以來，雖然曾收到幾次消息，指有人目睹Albi在街上走動，但自11月後便再沒有任何Albi的近況。

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現在，Sharon與家人已開了一個Facebok專頁，並提供5000英鎊的酬金，希望能把Albi找回。「沒有什麼比一個感到迷茫的孩子還要令人心痛，她完全不明白為何狗狗突然不見了。也許我們永遠沒法感受到自閉者與動物間的深厚羈絆，但我們深信Mollie與Albi間有著不可分割的連繫，如果他們能重聚，那實在太美好了。」