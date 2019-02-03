主人領養狗狗重遇7年前愛犬 　網民：昨日的離開造就今天的重逢

「今日的離開，是為了他日的重逢」！美國一位網民格蘭姆斯（Nicole Grimes）早前於社交平台分享一段感動經歷，事緣7年前由於家中緣故需將狗狗Chole送走，此事多年來一直令Nicole耿耿於懷，誰知早前她從朋友手中領養了一隻與昔日愛寵長相一樣，連名字都相同的狗狗！ 經過連日相處之下讓她不禁猜測，「或許這就是我的Chole？」，比對過晶片號碼竟證實，眼前的狗狗的而且確是7年前被家人送走的愛犬Chole！ 不少網民得悉Nicole的經歷後都紛紛表示感動，「多幸福！請珍惜你們剩餘相處的時間！」

Nicole 10歲時向家人表示想要有一隻狗狗陪伴自己，她的婆婆因此將小狗Chole當成禮物送給她，Nicole憶起與Chole初見的情景，「當天媽媽和婆婆一起到學校接我下課，我在車上看見婆婆的腳上有一隻戴著粉色蝴蝶結的可愛小狗，我非常地喜歡牠。」隨之小女孩和小狗亦很快地成為彼此間最親密的伙伴。

Nicole 10歲時向家人表示想要有一隻狗狗陪伴自己，她的婆婆因此將小狗Chole當成禮物送給她。（FB@Nicole Grimes）

不過4年後Nicole的爸爸由於換了新工作需要搬家，未能繼續飼養狗狗，小狗Chole亦因此被送往當地的動物組織Washington Humane Society，期間職員又為狗狗植入晶片，希望為小狗尋找一個適合的家庭收養。

一晚當Nicole因為某事哭泣時，狗狗竟主動走來抱著她，緊貼胸口安慰，當刻她就知道，眼前正是7年前失散的愛犬！（FB@Washington County PA What's Going On!）

光陰似箭，Nicole於7年後成為人母，一次當她看見Facebook朋友的呼籲貼文指「希望有人能夠收養家中老狗」，由於看見狗狗的相片與昔日的愛犬Chole的樣子甚為相似，連名字都相同，當下她就決定要將毛孩帶回家飼養。

而最令Nicole驚奇的是，當她抵達朋友家時，狗狗竟立刻跟著她走，「一天一天的過去，小狗的表現和反應就像我的Chole一樣。昨晚當我因為某事哭泣時，狗狗竟主動走來抱著我，緊貼我的胸口，當刻我知道，這就是7年前與我分離的Chole！」

不少網民得悉Nicole的經歷後都紛紛表示感動並祝福他們！（FB@Nicole Grimes）

為了加以確認狗狗是否昔日愛犬，Nicole因此致電至當時安置小狗的動保組織詢問當時小狗的晶片號碼，經過翻查後，掃描結果竟祭然發現眼前狗狗的晶片號碼與昔日愛犬的編號是如出一轍的，這隻狗就是多年前Nicole的寶貝！不少網民得悉Nicole的經歷後都紛紛表示感動，「多幸福！請珍惜你們剩餘相處的時間！」

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