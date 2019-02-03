美國極寒天氣　流浪貓登門求助　夫婦：1年前牠曾把BB交給我們

美國近日受到超級「極地渦旋」侵襲，有地區氣溫更降到零下50度，人類都受不了這寒冷天氣，更何況是小動物。 在美國紐約，一隻流浪母貓在1年前把自己的孩子留給一對夫婦，然後便逃去。想不到一年過後，在這嚴寒的日子裡，母貓再次出現，似乎牠也受不了這寒冬，希望夫婦能幫上自己。

年多前，這隻母貓便帶同孩子們來到Renee窗外。（Renee Becerra）

在2017年時，居住在紐約的Renee Becerra睡醒時，發現窗外有一隻流浪貓正盯著她。當她走近窗前，才發現這流浪貓並不孤單，牠還帶著幾隻小貓咪在旁。

Renee留意到貓咪想找個溫暖的地方藏身。（Renee Becerra）

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Renee是個專門照顧流浪貓咪的義工，她希望可以幫到窗外的這些流浪貓，因為天氣實在太寒冷。「我留意到母貓靠近窗邊，是要避開嚴寒取暖，於是我為牠們打造了一個簡單的避難所。幸好母貓很快地，便帶著小孩躲進小屋子裡。我們也成功將貓咪們捉到屋子裡。」

當Renee與丈夫Nathaniel Styer合力將貓咪們帶入屋後，便送牠們到ASPCA，讓動保機構替牠們找合適的領養家庭。但很可惜的是，在捉捕貓咪時，母貓卻逃去無蹤。

將小貓帶進家裡後，貓咪已狼吞虎嚥起來。（Renee Becerra）

其後Renee繼續照顧社區內的流浪貓，並致力推行TNR（Trap Neuter Return，即誘捕、絕育、放回原地）項目，但她還是很期待，能幫到母貓找到合適的家。「我記得在接下來的秋天時，牠曾在我家窗前出現過，但很快又不見了。直到這星期，牠又再次出現了。」

Renee是熱心義工，主要工作就是替流浪貓進行TNR。（Renee Becerra）

超級「極地渦旋」侵襲

到了2019年1月底，這幾天紐約遇上極端嚴寒的暴風雪，戶外的溫度更低致零下50度。這時Nathaniel留意到窗外傳來聲音，一張熟悉的面孔再次出現，母貓就在窗外。牠拍著窗戶，這次是牠需要幫助了。Nathaniel打開窗戶放母貓進屋，並替牠命名為Chunk Chunk。但面對陌生的環境，牠顯得有點慌張。「我讓牠進入浴室，在較狹窄的環境裡，Chunk Chunk安靜下來了。當我替牠搔癢時，牠立即顯得很享受。」

貓咪拍著窗戶，根本是在說「我要進來！」（Renee Becerra）

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Nathaniel亦即時致電妻子Renee，她的老朋友貓咪再次出現了！Renee也喜出望外，「當我看到Chunk Chunk時，我第一眼便認出了牠。牠雖然躲在廁所裡，但當我伸手抱起牠時，牠已開始發出咕嚕聲，看來牠很享受呢！」

Renee在家附近設置了3個避寒小屋，可讓流浪貓咪暫時進內避寒。（Renee Becerra）

現時Renee正考慮將Chunk Chunk收養，但首先要看牠是否能與家中的狗狗相處得來，才可作最終決定。「我認為每隻貓咪都應該得到愛，只要我能力許可，我會把所有的愛都給予牠！」

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