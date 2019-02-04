以為愛貓走失　貓主急印大疊尋貓啟事　結果......

大多數人都認為貓是深閨動物，不過貓的好奇心超強，很容易被街外的東西吸引，偷偷出家門。早前，泰國有一隻貓貓便偷走到街上散步，寵主回家不見牠的身影，馬上印了一大疊尋貓啟事，結果......

貓咪：「我去散個步，你就搞咁多嘢？」（網上圖片）

泰國早前有一隻貓咪走失，貓主回家不見牠的影蹤，慌忙地印了一大疊尋貓啟事，打算把握黃金時間，到街上派發尋貓啟事。

正當他帶著一疊印有愛貓照片的尋貓啟事，打算到街上張貼、派發時，貓咪竟然走回來了。牠看到一張張啟事，還露出不屑的樣子，彷彿在說：「本喵只是外出散個步，你這個奴才就弄得一團糟！」

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「蠢奴才！本喵生得咁靚，張相一啲都唔似我！」（網上圖片）

▼▼▼點撃看貓貓不屑樣▼▼▼

看到愛貓回來，貓主感動不已，不過貓咪看起來沒那麼掛念主人，還覺得他有點小題大造。貓咪一瞼不屑地踩在主人為牠準備的啟事上，好像還有點生氣。寵主便識趣地拿出牠喜愛的零食，博取牠的歡心，牠的表情才開始緩和起來：「算你懂事！」

「喵～有零食！算你識做啦！」（網上圖片）

事後，貓主把失而復得的事情放到網上跟大家分享，網友們都被貓咪不可一世的樣子逗笑。更有眼利的網友發現，貓咪的樣子跟啟事上的樣子大有不同，笑稱主人用了美圖軟件：「萬一走失的話，會找不回貓咪的！」對大部份人來說，事件雖然是虛驚一場，但對主人而言，貓咪能平安回來實在太好了！