京都貓貓寺集吃、玩、買於一地　遊日貓奴打卡必去

日本是港人最喜歡外遊的國家之一。這次便為貓迷們介紹一家位於日本京都的貓貓寺，寺內有著一座猶如「大日如來」的「大日貓來」，已經寺內外都有很多特色的貓擺設、商品，喜歡貓的朋友要注意了！

招喜貓宗總本山貓貓寺裡的「大日貓來」。（招喜貓宗總本山～貓貓寺官網）

看到「貓貓寺」大家必定會聯想到寺廟吧？其實這家「貓貓寺」並非寺廟，是一家以貓和寺廟作為主題的商店，而店裡最吸引的，莫過於有座彷似「大日如來」的「大日貓來」像！

除了「大日貓來」像，店內亦有寺廟常見的「御朱印帳」，有興趣的朋友可以購買一本貓貓寺的御朱印帳，再蓋上御朱印，留下參拜的憑證。

商店裡充滿了各式各樣的貓雜貨。（招喜貓宗總本山～貓貓寺官網）

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這裡還是一家以貓作主題的商店，店內有多達130位藝術家製作的貓商品。由於全部商品都是手工製作，所以大部份商品的價格都較昂貴，如果想購點東西留念，可以考慮購買明信片，日元150元（約港幣11元）就有交易。店內亦有精美的貓飾物，如耳環、項鏈，非常適合用來當手信。

2018年7月便舉行了藝術家Masano Kayo的展覽。

除了「大日貓來」和各款貓精品、雜貨之外，貓貓寺亦會每月定期舉辦各種展覽，當中包括藝術家作品展，讓來訪者了解他們的創作意念。寺內亦會定期舉辦手作坊，過去曾經有羊毛氈班、手工皂班、香薰蠟燭班。有興趣的朋友可以在他們的官網留意最新詳情。

寺內的貓住持（Facebook圖片：LittlefootmarkRen）

招喜猫宗総本山 猫猫寺 地址：京都市左京區八瀬近衛町520 電話：+81 75-746-2216 開放時間：11:00至17:00、周、六日營業至18:00，週二休息 官方網站：http://www.nyannyanji.com/ 前往方法：京都車站前搭乘17、18京都巴士，在「神子ヶ渕（みこがふち）」下車，徒步2分鐘可到達。

貓住寺（招喜貓宗總本山～貓貓寺官網）

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