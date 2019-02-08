【求安全感】老八哥患分離焦慮症　主人自製1:1假人留家陪伴

美國費城一隻老年八哥患有分離焦慮症，只要主人離開身旁就會不停地吠叫，為解決小狗疑慮的心情。主人特意購買了一個1:1假人模型回家，起初毛孩仍然處於不安情緒，誰知主人當為假人穿上有自己氣味的衣服時，狗狗竟立刻停止吠叫，焦慮症亦隨著日子開始痊癒。

小八哥Shorty被主人從Marc從費城一所動物收容所救出後，一直就跟隨他的父親。當Shorty滿15歲時，由於毛孩身體出現毛病不再像以前一樣敏捷，須經常待在家，不能與主人外出，小狗也因此患了分離焦慮症，而且還終日在家吠叫，此事亦令Marc十分煩惱。

小八哥Shorty自被主人從Marc從費城一所動物收容所救出後，小狗就一直跟隨他的父親。（The Dodo）

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Kristen將丈夫Marc曾經穿過的一件襯衫穿到假人裡，誰知當把Shorty放在它的膝蓋時，小狗不消半小時經已睡著了。（The Dodo）

面對狗狗劣況，Marc的妻子Kristen亦不禁表示煩惱，「Marc因為要應付龐大的工作量而經常不在家，而每當Marc離家時，Shorty便會開始吠叫並哭泣，沒有任何東西可以讓牠平靜下來。」Kristen更表示，沒人能取替Marc在小狗心中的地位，「牠甚至不會如廁，直到見到牠父親為止。」

小狗的焦慮症得以解決，Marc開玩笑指有點不習慣。（The Dodo）

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後來Kristen為安撫狗狗情況，續嘗試將Marc的一件襯衫放於枕頭上，希望Shorty聞到爸爸的氣味後能消除牠心中的疑慮，但狗狗明顯看穿媽媽的詭計，仍不斷在爸爸離家時不停地吠叫，「似乎沒有什麼能取代到Marc在小狗心中的地位，但後來我想到一個絕妙的主意！」

就在一周前，Kristen偷偷地從市內一所萬聖節商店訂購了一個1:1的假人，「我把Marc曾經穿過的一件襯衫穿到假人裡，誰知當我把Shorty放在它的膝蓋上，小狗不消半小時經已睡著了，我真是太了不起了，我竟治療了的焦慮症！」Kristen自信滿滿說道。

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小狗的焦慮症得以解決，Marc卻開玩笑指有點不習慣，「以往Shorty總是忠誠著我，但現在牠卻跟隨著一隻假人......」不過對於小狗的焦慮症情況好轉，夫婦均表示安慰。此事被上載至網絡後，不少網民都紛紛讚賞Kristen的急智，成功解決到狗狗的心理問題！