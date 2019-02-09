【戰鬥民族寵物】孟加拉虎撲水喉飲水　清潔女工超淡定

俗語有云：「初生之犢不畏虎」，但原來不止初生之犢，連俄羅斯人也不畏虎！俄羅斯一名男子帶著一頭孟加拉虎寵物，到洗手間喝水，站在廁所內的清潔工看到老虎後不但沒有退縮，竟然還如常清潔，令旁人目瞪口呆。

俄羅斯人向來被稱為「戰鬥民族」，因他們常做出能人所不能的勇悍舉動。居於俄羅斯莫斯科的男子Mikhail Zaretsky因飼養老虎而成為網絡紅人，在Instagram上坐擁逾35萬名追隨者。你以為他只是不怕老虎的少數一群？那你或許錯了。

居於俄羅斯莫斯科的Mikhail Zaretsky因飼養老虎而成為網絡紅人。（Instagram@mihail_tiger）

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Mikhail早前曾於Instagram分享一段短片，片段內他所養的孟加拉虎正趴在洗手間內的洗手盆喝水。一名清潔女工站在老虎旁，面不改容地清潔旁邊的洗手盆，但她毫無懼色。Mikhail把整個過程拍下並分享到網上，影片說明為：「這名員工的冷靜應對令我很驚喜！還是她早知Chanel（老虎）的性情所以才這樣反應？」

片段至今已獲70多萬人觀看，不少網民大嘆該女工十分勇敢。

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其實這頭老虎並非Mikhail唯一養的寵物，他家中還養有另外兩頭老虎及狗狗。當中與他感情最好的是一頭白虎，他甚至為白虎舉辦見面會，讓支持者能和牠合照。Mikhail在其YouTube頻道聲稱有17年的救援老虎的經驗。