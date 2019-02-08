《銀河守護隊》Rocket原型浣熊逝世　主人：你在彩虹橋要開心快樂

《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列中的浣熊Rocket，相信不少Marvel迷都會認識！雖然這角色是由電腦繪製，不過其實它亦有參考過真實的浣熊模板，就是美國一隻名為Oreo的浣熊。 不幸的是，Oreo主人Quinta Layla在日前（2月7日）就於Facebook上宣布，Oreo不敵病魔逝世，享年10歲：「感謝你為人們帶來快樂，亦希望你在彩虹橋能享受快樂。」

《銀河守護隊》Rocket的造型原來取材至小浣熊Oreo。（資料圖片）

《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）系列導演James Gunn曾公開表示，戲中Rocket的外型、動作一律都是參考小浣熊Oreo，電影中那些生動可愛的小動作和舉動，亦因此變得栩栩如生，James Gunn更曾經帶著Oreo一同行影片首映紅地毯典禮，可謂相當威水！

小浣熊享年10歲。（FB@Quinta Layla）

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Oreo主人Quinta Layla日前（2月7日）就於Facebook上宣布，Oreo不敵病魔逝世，享年10歲，她又在悼文表示：「Oreo，是你讓很多人的生活變得更幸福，你是一隻了不起的浣熊......你是最完美的小浣熊。」

Oreo，是你讓人們的生活變得更幸福，你是一隻了不起的浣熊。你愛所有人類，也愛其他動物。你以Rocket的身分去行走紅地毯、或到收容所探望生病的孩子、還有做其他事情時，你總不會被其他事分心。你喜歡着身邊的一切，並表現得很乖。你天生就似乎知道甚麼時候該冷靜、甚麼時候該振作，我們一點都不擔心你會做錯事，因為你從來沒有這樣做過，你是一隻最完美的小浣熊。」 Quinta Layla（Oreo主人）

Oreo的主人Quinta Layla形容浣熊Oreo性格乖巧。（FB@Quinta Layla）

Quinta又在悼文表示，Oreo走進她的生命裡經已十年。她憶述，當年知道可以收養Oreo時，由於Oreo的母親欠缺母乳，她立即以最快的速度趕至收容所，並協助著獸醫一同為毛孩解渴，「因為你當天堅強，我們選擇了你，從那天起，你為世界帶來了許多的歡樂。小子，這真的很艱苦！我們希望你能夠陪我們久一點，但是在過去幾天裡，你知道你過得很不容易！」

Quinta又於文章末寫道，希望Oreo能於彩虹橋的另一端繼續開心快樂地生活，並答謝牠一直以來為戲迷帶來無數的快樂。（FB@Quinta Layla）

Quinta又指：「你在彩虹橋的另一端繼續開心吧！ 我希望亦相信那裡的朋友會跟我們一樣愛你！我們會想念你的，永遠都會。展翅高飛吧，我們的超級英雄。我們愛你，像你愛著你的果凍一樣。」