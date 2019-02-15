【狗狗冷知識】狗狗擺出瞇眼笑表情　心裡不一定開心

不少鏟屎官都有這樣的經歷，就是在無意中拍到一張狗狗開心笑著的相片，自己也逗得樂上半天。 看著狗狗萌萌的笑臉，實在令人心也融化了。但事實上，狗狗真的懂得笑嗎？專家可能要給你潑點冷水了，因為狗狗其實要表達開心，並不一定會展現出「笑容」。

狗狗開心時，不用笑主人也能感受到。（Getty Images）

專家：狗狗似笑實非笑

究竟狗狗是否因為開心而面露笑容呢？一直以來都有許多爭議。但從很科學的角度出發，由狗狗頭部肌肉結構上來看，牠們沒有像人類臉部這麼複雜的肌肉結構。所以，人類面部表情豐富，喜怒哀樂各種情緒都能在臉部表達出來，而狗狗卻是做不到的。

被人類認為是狗狗在笑，通常是瞇眼和張嘴的動作，但狗狗根本不懂那種動作被稱之為「笑」，更不是牠們用來表達開心和快樂的方式，只是人類從臉部看過去，主觀地認為這是狗狗在笑而已！

拍到狗狗萌照，主人也會受到感染。（Getty Images）

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當然，狗狗也有情緒，也會開心。雖然不能從面部表情來判斷狗狗是否開心，但牠們開心時會以其他方式來表達，最常見到的就是在搖尾巴、原地彈跳、吐舌頭、皺著鼻子、眼睛微閉、耳朵向後伸、輕輕張開嘴巴，以及發出急促的「喘氣」聲，這都是狗狗開心時的表現。

作為主人，最希望就是狗狗生活得開心快樂。（Getty Images）

狗狗咧嘴張口背後原因

不少人還是執著的認為，狗狗咧開嘴就是在笑，但事實上，狗狗嘴巴張開，有著以下4個可能：

【幫助散熱】由於狗狗皮膚上的汗腺不多，不能像人類般透過出汗來散熱，因此牠們經常會通過咧開嘴巴來替自己降溫。尤其是熱天或運動後，狗狗張開嘴巴喘氣的機會也會增加。

狗狗張開嘴巴，只是牠熱了。（Getty Images）

【協助呼吸】有時候狗狗感到呼吸不暢順，也會透過張開嘴巴來呼吸，這情況與人類相類似。但要留心，如果狗狗經常都用嘴巴來呼吸，這可能是呼吸有困難所致，最好帶到獸醫處檢查。

狗狗長期咧嘴喘氣，可能是病態。（Getty Images）

【社交需要】當狗狗面對其他狗隻時，有時候也會出現齜牙咧嘴的情況。大多數都是和狗狗在嬉戲，或是輕微的咬啃動作，像是小朋友在互相推撞打鬧，無傷大雅。但如果同時發出吼叫聲，這便要留意牠們可能玩出火了。

狗狗在嬉戲時會用咬的，但如同時發出吼叫便要注意。（Getty Images）

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【情感表達】由於狗狗臉部肌肉不發達，所以咧嘴會同時表達出多種情緒。

1. 如果狗狗在放鬆的情況下，出現咧嘴的情況，這可能是狗狗心情不錯，很滿足。

2. 同樣是咧開嘴巴，但伴隨著大聲的喘氣，這可能狗狗感到焦慮不安，正向主人求助。如狗狗持續咧嘴在喘氣，但又沒表面傷痕，便可能要帶牠到獸醫檢查身體。

3. 狗狗看似在咧嘴笑，但伴隨飛機耳。這可能是牠做了錯事，知道主人會責罵，所以露出一副萌樣，希望主人不要過份責罰。因為狗狗知道這副萌樣，主人不會責罵得這麼凶！

4. 如狗狗咧著嘴，而且更是露出牙齒並伴有低吼的話，牠極可能是在生氣，或是感到受威脅，有攻擊的意途。

狗狗的面部表情不多，但像是人類笑的表情，是很容易做到。（Getty Images）

狗狗開心的動作行為

放鬆瞇眼咧嘴伸舌，都是開心表現。（Getty Images）

+ 5 + 4 + 3

總之，狗狗的微笑有時候只是一個誤會，雖然牠們沒我們想像般那麼愛笑，不過，狗狗這咧嘴瞇眼的模樣，實在是萌得很，絕對可治癒人心。作為主人的，其實最想就是狗狗生活得開心快樂。狗狗此刻的心情是否愉快，相信主人是最清楚的。