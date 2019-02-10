冰天雪地聰明貓去消防局敲窗求救　獲消防員收留渡寒冬

上月底，在加拿大一家消防局的窗外，突然來了一位特別的訪客──流浪貓。牠幾翻敲窗想尋求協助，消防員發現後馬上把牠帶入室內，並讓牠在溫暖的地方渡過寒冬。

雪地上有一隻流浪貓，敲窗求救。（Facebook圖片：Steinbach Fire Department）

在寒冷多雪的午後，加拿大斯坦巴克消防局的窗外，有一隻流浪貓來訪，牠在窗外幾度用手拍打窗戶，吸引值班的消防員留意，當他們發現牠的身影後，馬上把牠帶進室內。

消防員最初以為牠是市民走失的寵物，於是在Facebook上發文為牠尋找主人，不過一直沒有消息。最後，消防員決定要照顧牠，並為牠取名「Ember」。

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消防員決定帶牠到獸醫診所接受檢查。（Facebook圖片：Steinbach Fire Department）

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消防員認為Ember需要先接受獸醫的診療，確保身體健康，才決定後續的安排。於是把牠帶到獸醫診所，醫生發現牠除了耳朵有輕微凍傷外，整體健康狀況良好，獸醫其後為牠接種疫苗並絕育。獸醫更為牠洗澡，牠現在比最初整潔多了。

獸醫為牠洗澡後，身體潔淨多了。（Facebook圖片：Steinbach Fire Department）

Ember看起來非常適合擔任消防局的「局長」，不過這家消防局並沒有消防員長駐，這意味著他們無法長時間照顧小貓，消防局發言人指：「小貓很需要愛和關懷，不過消防員無法長時間留在局裡。」消防員不忍心讓小貓回到雪地裡，於是透過消防局的Facebook專頁發文，希望能為小貓找到合適的主人。

目前消防局正為Ember招領養。（Facebook圖片：Steinbach Fire Department）

Ember不單能抵受嚴寒，更能走到合適的地方求助，不少網友看到牠的故事後，都大讚神奇。更有不少網友留言讚牠漂亮，不過目前仍未有好心人主動留言希望收養牠。