【英雄狗狗】醒目狗女發現漏煤氣後上街「報警」　成功救主人全家

小狗不但是人類忠心的朋友，在危急關頭更會化身成救人英雄。美國紐約州一個家庭上周三（6日）發生煤氣洩漏，幸好戶主飼養的比特犬及時發現並拼命逃出家門向人求救，更成功把警察帶回家，戶主全家終避過一劫，不少網民得悉事情後都紛紛讚嘆狗狗的急智，「這狗狗絕對能媲美Marvel（漫威）漫畫中的英雄！」

警方表示幸好小狗及時向他們通報，又指若戶主一家回家後未能及時察覺漏煤氣一事，性命恐怕危在旦夕。（CBS2）

當地警方表示事發當日，一隻狗狗在街上遊蕩及大聲吠叫，警員趕到現場後，小狗薩迪（Sadie）立刻帶領著他們跑過數條街道回到家中，警察抵達後驚見眼前屋子外的圍欄被嚴重毀壞，屋內的玻璃趟門亦被打開，起初他們還以為是毛孩的惡作劇，後來欲登門與主人登記資料時，竟嗅到屋子的地下室傳來一陣煤氣味。

事發後家中的木門及牆身都出現多處爪痕和血漬，由此可見當時在緊急情況下，Sadie可謂用盡所有方法逃出屋外，（CBS2）

幸運的是女戶主科斯特洛（Serena Costello）與其4歲女兒當時並不在家，警方表示若她們回家後未能及時察覺漏煤氣一事，性命恐怕危在旦夕。Serena得悉狗狗拯救了他們一家後立即哽咽表示：「牠（Sadie）是我們的英雄，做出了與牠性格不符的事，拯救了我們。」



事發後家中的木門及牆身都出現多處爪痕和血漬，Serena表示早前曾把一支木棍放在玻璃趟門的路軌上，以防止小狗自行開門走失，由此可見當時在緊急情況下，Sadie可謂用盡所有方法逃出屋外，「我們今次真是十分幸運！」

不少網民得悉事情後都紛紛讚嘆狗狗的急智。（CBS2）

而最惹笑的是，警方本來欲向Sadie及其主人發告票，由於當時小狗在街上不停騷擾到路人，但考慮到毛孩原來是護主心切，大受感動下決定撕毀告票，還笑說若警局需要招募警犬，Sadie將會是紐約警局的不二之選。不少網民得悉事情後都紛紛讚嘆狗狗的急智，「這狗狗絕對能媲美Marvel（漫威）漫畫中的英雄！」、「人家的狗總是不會讓我失望」、「狗狗實在太帥了！」