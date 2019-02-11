【勁過甄子丹】哥基界葉問奇招打贏肌肉男　網友：大隻佬都唔夠揪

電影《葉問》紅遍全亞洲，讓不少人認識到中國詠春，不過受影響的又豈止人類？就連狗狗也戀上詠春！早前，有網友在Facebook上分享了一段有趣影片，片中有一位肌肉男主人正與哥基犬切磋詠春。

主人不斷使出黐手的技倆，哥基犬節節敗退。（影片截圖）

早前，有網友在Facebook群組「Corgi Club HK 哥基犬俱樂部」分享了一段來自泰國的有趣影片，片中有一位肌肉男主人正與哥基犬切磋詠春。

哥基犬不停用雙手進攻，肌肉男利用詠春黐手的手法接連推開牠。實力懸殊下，哥基犬無法推動肌肉男，甚至節節敗退。在迅雷不及掩耳一刻，牠使出獨門技倆，瞬間打倒肌肉男，反敗為勝──

想知道牠怎樣反敗為勝？Click進來看影片吧！（影片截圖）

▼▼▼點撃睇片▼▼▼

肌肉男主人大概都沒想過哥基犬會獲勝吧？畢竟他平日經常出入健身房，閒時亦會舉啞鈴操練肌肉，切磋時亦佔盡上風，沒想到哥基犬竟然會使出奇招，把他撃敗！

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哥基犬竟然如此狡猾！（Facebook圖片：Sirome Jarat）

肌肉男主人在Facebook發佈這段影片後，隨即獲大批網民讚好和轉發，短短五天已經獲得近一萬五千次分享，紅遍全世界！網民看完這段影片後，都表示哥基犬「很可愛」、「很好笑」、「太頑皮」，亦有網民留言指出：「想讓狗學習拳擊」、「想跟狗這樣玩」。遊戲歸遊戲，大家假如想跟狗狗一起「練習」詠春，記得要小心留意周圍環境，避免樂極生悲。