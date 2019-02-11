【柴犬孖寶】最強Cosplayer呆萌爆燈　扮寵物小精靈都無難度

日本兩隻柴犬的主人，每日用一雙巧手自製各種Cosplay道具，放在兩隻萌萌柴犬身上，網民看見作品都不禁讚歎。如果你本身不是動漫迷也不要緊，因為柴犬孖寶Cosplay的不一定動漫人物，有時候連文具也會扮演，而且裝萌程度爆燈，快來一起看看吧。

日本網民C_Suzuki經常會在Twitter上發布，家中兩隻柴犬的各式造型照，C_Suzuki本身是手工達人，所以製作出來道具的真實程度與專業Cosplayer不遑多讓，萌萌照片至今吸引逾五萬人追蹤。

為大家介紹一下，兩隻柴犬為一男一女，男的名字叫S，女的名字叫，兩隻狗狗平日最愛就是擺出呆呆照，讓主人惡搞一番。現在就讓我們一起看看這兩柴犬有多萌。

按圖看動漫人物系列↓↓↓↓

臉上長毛的小飛俠。（C_Suzuki@Twitter）

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除了一般動漫人物，兩隻柴犬還推出了一輯寵物小精靈系列，噴火龍、比卡超造型完全能Carry。

按圖看寵物小精靈系列↓↓↓↓

這喵喵怪一點氣勢也沒有。（C_Suzuki@Twitter）

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兩隻柴犬的主人製作Cosplay道具已到達出神入化的境界，企鵝、獅身人面像完全無難度。

按圖看萌爆造型系列↓↓↓↓

夜店DJ。（C_Suzuki@Twitter）

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除了人物卡通，主人還會為狗狗設計品牌造型，相信不少商家看完這些造型後都一定會找牠們做代言人。

按圖看品牌系列↓↓↓↓

來吧！喝我吧！（C_Suzuki@Twitter）