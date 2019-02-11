寵物褓姆新春玩失蹤　貓咪斷水斷糧3日

不少寵主都會趁新年長假期回鄉探親，甚至出國旅行。部分寵主會選擇帶貓狗到寵物酒店，或請寵物褓姆上門伺候愛寵。不過這類型服務還未有嚴格監管，導致質素參差不齊，連累貓狗受折磨。內地一家網上寵物用品公司於早前大推「上門餵貓」服務，吸引大批寵主光顧，可惜人手不足以應付全部訂單，導致部分貓咪斷水斷糧。

「上門餵貓」服務售價為人民幣159元至999元（約港幣185元至1162元）不等，視乎所需次數而定。不過有關服務現在已經下架。（天貓圖片）

內地有一家網上寵物用品店，在新年前推出「上門餵貓」的寵物褓姆服務。服務適用於上海、北京、成都、深圳多地，而且年中無休，新年假期亦適用。由於新年前大部份寵物酒店都已經爆滿，而且貓咪的性格比較深閨，不易適應陌生的環境，容易出現焦躁、抑鬱等情況，所以不少貓主都選購了「上門餵貓」的服務。

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網店稱寵物褓姆會帶備專業工具上門，不過有寵主反映，他們工具不足，貓砂需要徒手清理。（天貓圖片）

顧客只要跟商店預約上門時間，並把鑰匙交給商店，他們的寵物褓姆便會在約定時間上門餵貓。這些寵物褓姆聲稱曾接受40小時的考核認証，熟悉貓隻的生活習慣，一旦發生特殊情況，都可以應對。

該商戶又稱，他們服務專業，進門前會戴上錄像攝影機，並配戴即棄鞋套、口罩、手套，確保衛生，他們會按照主人要求添加適量貓糧、更換清水、清理貓砂盆，照顧貓咪生活需要。

寵物褓姆會拍下整個上門餵貓的過程。（天貓圖片）

不少寵主都受到網上廣告吸引而購買服務。可惜，新年預約量過多，導致寵物褓姆無法準時上門餵貓。有位寵主花了人民幣400元（約港幣465元）購買6次服務，他表示：「剛開始上門服務挺準時的，到了2月4日上門對我家貓咪進行第三次投餵卻遲遲沒有人來。」

雖然寵主已經聯絡店家，可是一直沒有寵物褓姆上門，導致愛貓斷水斷糧，他在監察器看到愛貓軟弱無力地攤在地上，心裡非常痛心。

有寵主認為服務不錯，亦有寵主遇到寵物褓姆失約，愛貓3日斷水斷糧。（天貓圖片）

店家表示延遲上門會全額退款，但仍然劣評如潮，相關的服務亦已經從天貓下架。不少在新年假期購買使用該服務的買家亦留言表示不滿意，當中包括貓砂盤沒有清理乾淨、沒有為飲水機換水。有位貓主更指，該商戶聘請的寵物褓姆欠缺衛生常識，貓砂徒手撿出來，然後直接用撿完貓砂的手處理貓濕糧。