女子領養魔天使BB後　要求「退貨」被拒　狠擲狗狗：牠會吃屎

南韓日前發生一宗駭人聽聞的虐寵案。江原道江陵一名女子在寵物店領養一隻3個月大的魔天使回家。豈料在數小時後，該女子返回寵物店，並以狗狗吃自己的糞便為由，要求「換貨」，不過店員即場拒絕，該名女子被拒後情緒激動，並狠狠地抓起魔天使BB並擲向老闆方向，導致狗B最終死亡。

該名女子情緒激動，將狗狗擲向老闆方向。(neverpage)

寵物店日前在網上公開涉事的閉路電視影片。影片中的女子本月9日上午10時左右前往江陵一間寵物店，並帶了出生剛滿3個月的魔天使回家。同日下午5時，她和丈夫折返寵物店，向老闆投訴並要求「換貨」：「這隻狗會吃大便。」

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狗B被擲過程↓

「出事」前曾致電投訴

吳姓老闆於是向她解釋，但該名女子聽完後情緒激動，一手將狗袋內的魔天使抓起，擲向老闆的方向。無辜的狗狗撞上老闆的胸口後墮地，翌日凌晨死亡。其實，女子二度上門以前，就曾打電話到寵物店要求「換貨」。但老闆根據合約指，食糞是適應新環境期間會出現的行為，並不符合退換的條件。該名女子掛斷電話後，還是登門投訴，並要求將領養費由50萬韓元（約3,500港元）減至20萬韓元（約1,400港元）（部分南韓寵物店會收取領養費用）。

事件曝光後，惹來大批網民聲討：「愛狗人士會把狗狗當成鞋子丟嗎？那可是比錢還珍貴的一條性命」、「可以去救救她家的狗嗎」。