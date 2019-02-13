貓臉辨識智能屋　透過AI科技讓流浪貓感人間溫暖

流浪貓咪無家可歸，許多時也難以對抗嚴寒的冬天。 近日百度公益便在官方微博上，發帖指已研發出專為流浪貓而設的智能貓屋，希望藉此替貓咪遮風擋雨，在寒冬中為浪浪提供避難所及食物。

貓咪的AI智能屋，將可改變流浪貓命運。（百度公益@微博）

百度早前在官方微博發帖指，在中國大陸有超過4000萬隻流浪貓，但能戰勝寒冬與飢餓倖存下來的流浪貓，恐怕只有40%。不少有心人與愛貓人士，便費盡心思希望能幫助到貓咪，而百度大腦工程師晚兮與一名資深的流浪貓救助者，便一起設計了一個適合貓咪的小屋。這個專為流浪貓咪搭建，是全球首個AI智能貓窩，而第一批流浪貓咪已正式入住。

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每個人只要多付出一點，就能改變貓咪的生活。（百度公益@微博）

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貓臉辨識系統

據悉這個AI智能系統，能辨識174種不同品種的貓，貓咪要「刷臉」才能進入貓窩。基於考慮到貓咪晝伏夜出的習性，因此在入口處的智能攝像鏡頭還具有夜視功能，就算在漆黑的夜裡，門禁也不會影響到貓咪的正常出入。智能攝像鏡頭除了用來開門外，在300毫秒內就可判定貓咪有沒有生病或者未絕育，並能識別出貓咪最常見的疾病，包括口腔炎、呼吸道感染、皮膚病和一般外傷，從而第一時間通知義工處理跟進。

貓臉辨識系統，只有貓咪才能進內。（百度公益@微博）

保持屋內清爽

這智能貓屋除了貓臉辨識外，還有溫度傳感器，會保持貓屋在27度左右，這也是貓咪最感舒適的溫度。另外，由於考慮到屋裡空氣未能流通，所以智能貓屋有實時監測和分析貓屋裡的氧氣、二氧化碳等氣體濃度，以保持貓屋裡空氣清新。

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設計都考慮到貓咪實際需要，流浪貓入住應會感到舒適。（百度公益@微博）

AI智能貓屋除了提供貓咪休息地方外，還有些小玩具讓貓咪在室內玩樂，希望能透過這些基本設備，能讓流浪貓咪能安然度過寒冬。雖然智能貓屋還是在實驗階段，但隨著AI技術的發展，我們將可更有效地保障到流浪動物，甚至走失的貓咪，也能透過類似的AI技術，更有效地尋回。希望就像影片中所言「技術，可以讓這個世界更溫暖、更美好。」