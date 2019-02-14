【搗亂王】雪橇犬玩轉警局　連警察都崩潰到想報警

雪橇犬一向精力旺盛，假如主人沒時間帶牠外出「放電」，牠就會在家裡大肆破壞。最近，長沙東屯渡警局便來了一隻雪橇犬，短短半天便把玩轉警局，就連警察都崩潰到想報警......

這隻雪橇犬就是破壞警局的元兇。（微博圖片：芙蓉公安）

有內地市民早前（2月10日）在長沙撿到一隻雪橇犬，相信牠跟主人走失，於是送到東屯渡警局，希望警察可以幫牠尋到主人。

由於沒地方安置牠，警察只好把牠放在辦公室，結果一不留神，雪橇犬便大肆破壞，警局內的垃圾桶、椅子全部都被牠咬破，局內的文件都被咬撕碎，值班的警察徹底地崩潰，笑說要報警求助......

▼▼▼點撃直撃雪橇犬搗亂經過▼▼▼

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▼▼▼點撃圖片看警局慘況▼▼▼

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「他們笑著說自己要打110報警。」警察不禁開玩笑說。由於主人一直沒有前來認領，他們只好把牠送到寵物醫院。雪橇犬搗亂消息發佈到網路後，內地網絡媒體紛紛轉發，警局翌日便收到無數市民來電，可惜當中並不包括狗主人。

目前狗主人還沒認領牠，牠繼續由警局照顧，芙蓉公安2月11日在微博上寫到「晚上做個夢，這狗回家了。」看來牠過多的精力，真的讓警察們崩潰。