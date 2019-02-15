【寵物文青】寵物墓園掘墓人　從埋葬金毛犬屍體領悟工作意義

外國有位作家以「第一份工作」為題，訪問了多位社會知名的人士，分享他們的第一份工作。書本首章是個「寵物墓園掘墓人」的故事，故事主人翁主要為寵物屍體挖掘墳墓，13歲的他要挖一個跟自己身高相近、約3至4呎的墓穴，而且經常要接觸動物屍體，顯然是一份厭惡性的工作。然而，他在一同工作的父親身上，獲得比酬勞更加寶貴的道理。

Jesse第一份工作是「寵物墓園掘墓人」，而他接手第一個個案就是要埋葬金毛尋回犬。

三十歲的婚姻及家庭治療師Jesse Kovalcik，他的第一份工作便是「寵物墓園掘墓人」。這份原本是Jesse父親的工作，可惜他年事已高，身體狀況大不如前，於是請他幫忙。這份看似奇怪的工作，卻讓他更接近父親的內心，從他身上明白到「喜歡一份工作，比工作的報酬更重要。」

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寵物墓園掘墓人無疑是厭惡性工作。

當時他只有十三歲，第一個跟進的個案是金毛尋回犬。雖然屍體已經利用冰箱急凍，但狗狗的嘴巴仍然會流出體液，更流到他的腳上，令他非常難忘。他更需要挖掘接近（3至4呎）的墓穴，把屍體埋葬其中。

受訪者卻從父親的工作態度裡領悟到工作的意義。

他甚至會幫忙為寵物舉辦葬禮。把寵物屍體從冷凍庫抬出來徹底解凍，然後讓牠擺出自然的姿勢，最後放到臨時祭壇，跟人類的葬禮一樣，讓人膽仰遺容。

他亦會幫忙為寵物舉行葬禮。

「寵物墓園掘墓人」顯然是一份厭惡性工作，而Jesse父親卻一直認真地對待他的工作，雖然偶爾會抱怨，但從沒想過換工作。看著寵物主人對無比感激，亦讓他明白「所謂的工作，應該要幫助他人。」所以他往後亦選擇了一份能幫忙別人的工作「婚姻及家庭治療師」。

《我的第一份工作：那些人、那些工作教我們的事》如果出版社

作者還訪問了多位社會知名的人士，分享他們的第一份工作的經驗，當中亦不乏與動物有關的工作，如漁貨司機、動物園主廚、農場工人、農夫，而每份工作都令讀者對「工作」有不同的領悟。